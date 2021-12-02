Президент Эрнандес обещал обеспечить мирную передачу власти в Гондурасе

Тегусигальпа, 2 декабря. Действующий глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес подтвердил приверженность своего правительства обеспечению мирного и демократического перехода власти в руки новоизбранного президента Сиомары Кастро. Об этом Эрнандес сообщил в ходе публичного выступления.

Действующий глава государства положительно оценил работу Национального избирательного совета в ходе процесса выборов 28 ноября. Он отметил, что, согласно докладам наблюдательных миссий, голосование в Гондурасе должно стать примером для всего мира.

Эрнандес объявил о назначении специальной группы, которая займется подготовкой к передаче власти. Президент добавил, что его правительство продолжит работу до официального вступления в должность Сиомары Кастро 27 января 2022 года.

Hondurans elected their first woman president, Xiomara Castro, ousting the conservative ruling party in a landslide.



The government has been under the control of the conservative National Party since 2009, which has been marked by corruption and scandals. pic.twitter.com/r7aLWnRh2N — AJ+ (@ajplus) December 1, 2021

Выборы в Гондурасе

Набрав 57,3% голосов, Сиомара Кастро от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) получила отрыв в 18% от своего главного оппонента Насри Асфуры из правящей Национальной партии. Ранее Асфура признал поражение, заявив, что отправился домой к своей сопернице, чтобы лично поздравить с победой.

Nasry Asfura Zablah, Candidato del PN, acepta la voluntad del pueblo, reconoce la victoria de Libre en alianza, y mi triunfo como Presidenta electa de HN. ¡Gracias!



¡Pueblo, no te voy a fallar! Con mis promesas retornaremos al orden democrático. pic.twitter.com/CN66kTcI5T — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 1, 2021

Кастро, которая станет первой женщиной-президентом Гондураса, также получила поздравления США и Организации американских государств (ОАГ). Бывший президент Коста-Рики и глава избирательной миссии ОАГ Гильермо Солис назвал прошедшие выборы в стране «хорошей новостью для Центральной Америки».