Президент Эрнандес обещал обеспечить мирную передачу власти в Гондурасе

Тегусигальпа, 2 декабря. Действующий глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес подтвердил приверженность своего правительства обеспечению мирного и демократического перехода власти в руки новоизбранного президента Сиомары Кастро. Об этом Эрнандес сообщил в ходе публичного выступления.

Действующий глава государства положительно оценил работу Национального избирательного совета в ходе процесса выборов 28 ноября. Он отметил, что, согласно докладам наблюдательных миссий, голосование в Гондурасе должно стать примером для всего мира.

Эрнандес объявил о назначении специальной группы, которая займется подготовкой к передаче власти. Президент добавил, что его правительство продолжит работу до официального вступления в должность Сиомары Кастро 27 января 2022 года.

Hondurans elected their first woman president, Xiomara Castro, ousting the conservative ruling party in a landslide.



The government has been under the control of the conservative National Party since 2009, which has been marked by corruption and scandals. pic.twitter.com/r7aLWnRh2N