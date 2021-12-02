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Президент Эрнандес обещал обеспечить мирную передачу власти в Гондурасе

Весь мир
Президент Эрнандес обещал обеспечить мирную передачу власти в Гондурасе
wikipedia.org  /  Daniel Malpica/CC BY-SA 2.0

Тегусигальпа, 2 декабря. Действующий глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес подтвердил приверженность своего правительства обеспечению мирного и демократического перехода власти в руки новоизбранного президента Сиомары Кастро. Об этом Эрнандес сообщил в ходе публичного выступления.

Действующий глава государства положительно оценил работу Национального избирательного совета в ходе процесса выборов 28 ноября. Он отметил, что, согласно докладам наблюдательных миссий, голосование в Гондурасе должно стать примером для всего мира.

Эрнандес объявил о назначении специальной группы, которая займется подготовкой к передаче власти. Президент добавил, что его правительство продолжит работу до официального вступления в должность Сиомары Кастро 27 января 2022 года.

Выборы в Гондурасе

Набрав 57,3% голосов, Сиомара Кастро от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) получила отрыв в 18% от своего главного оппонента Насри Асфуры из правящей Национальной партии. Ранее Асфура признал поражение, заявив, что отправился домой к своей сопернице, чтобы лично поздравить с победой.

Кастро, которая станет первой женщиной-президентом Гондураса, также получила поздравления США и Организации американских государств (ОАГ). Бывший президент Коста-Рики и глава избирательной миссии ОАГ Гильермо Солис назвал прошедшие выборы в стране «хорошей новостью для Центральной Америки».

Президент Эрнандес обещал обеспечить мирную передачу власти в Гондурасе
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Президент Эрнандес обещал обеспечить мирную передачу власти в Гондурасе
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