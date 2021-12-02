Лукашенко сообщил о поступлении своей внучки в МГУ

Москва, 2 декабря. Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко обучается в Московском государственном университете (МГУ). Об этом сообщил сам глава республики.

Девушка поступила в университет в 2021 году. Она сдала Единственный государственный экзамен и была зачислена по его итогам.

«Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила и ее приняли. Ваши ребята сдали там Единый государственный, как у вас, экзамен? Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение», — сказал Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

Белорусский глава также сообщил, что его сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным. О результатах он умолчал.