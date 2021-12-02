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Правозащитник Дэвис: участники «штурма» Капитолия подвергаются издевательствам в тюрьмах США

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:44
Общество
Правозащитник Дэвис: участники «штурма» Капитолия подвергаются издевательствам в тюрьмах США
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Санкт-Петербург, 2 декабря. Арестованные по обвинению в «штурме» Капитолия граждане США подвергаются пыткам и насилию в американских тюрьмах. Об этом заявил американский правозащитник и христианский активист Руди Дэвис.

По его словам, арест и содержание под стражей граждан США, которые принимали участие в акциях протеста у Капитолия 6 января 2021 года, являются грубым нарушением действующего законодательства. При этом в американских СМИ этих людей намерено называют «повстанцами и участниками восстания», что позволяет правоохранителям выдвинуть против них обвинения в совершении тяжких преступлений.

Дэвис подчеркнул, что задержанные участники протестной акции являются политзаключенными. Они вышли к стенам Капитолия, так как уверены в том, что американские власти украли у них выборы, однако истэблишмент называет их «повстанцами».

При этом арестованные по обвинению в «штурме» Капитолия американцы содержаться в нечеловеческих условиях, а также подвергаются пыткам и насилию.

«Это повсеместно происходит в США. Ситуация с заключенными гораздо хуже. Их насилуют, убивают, помещают трансгендеров в женские тюрьмы. Их подвергают психиатрическому лечению принудительно, если они не согласны с истеблишментом», — отметил правозащитник в эфире Медиагруппы «Патриот».

По его словам, американские политзаключенные лишены возможности общаться со своими адвокатами и родственниками. Кроме того, их периодически избивают и отказывают в предоставлении медицинской помощи.

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сша дэвис капитолий
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