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АФК «Система» нарастила квартальную выручку на 21,8%

Экономика
АФК «Система» нарастила квартальную выручку на 21,8%
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Консолидированная выручка АФК «Система» по МСФО выросла в третьем квартале 2021 года на 21,8% относительно показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Как уточняется, выручка за период с июля по сентябрь составила 225,118 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA за отчетный период достиг 75,029 млрд рублей, а чистая прибыль составила 2,292 млрд, снизившись на 11,8%.

Капитальные затраты «Системы» составили 47,5 млрд рублей. При этом финансовые обязательства корпоративного центра компании выросли на 30%, до 223,158 млрд рублей.

«Результаты третьего квартала 2021 года подтверждают способность корпорации наращивать стоимость портфельных компаний. Мы вновь ускорили темпы роста бизнеса, увеличив выручку группы на 22% год к году, а показатель скорректированной OIBDA — на 5%. Основной вклад в позитивную динамику развития бизнеса АФК "Система" внесли консолидируемые публичные активы — МТС и Segezha Group, а также результаты быстрорастущего непубличного актива — агрохолдинга "Степь"», — рассказал глава АФК «Система» Владимир Чирахов.

По итогам девяти месяцев 2021 года консолидированная выручка АФК «Система» увеличилась на 15,7%, достигнув 576,662 млрд рублей. Скорректированный чистый убыток сократился за год с 4,876 млрд до 3,494 млрд рублей.

В сентябре АФК «Система» совместно со «Сбером» приобрела за 1 рубль производителя противовирусного препарата кагоцел. Фармацевтическая компания перешла под управление совместного предприятия «Системы» и «Сбера» под названием «Новый инвестиционный холдинг».

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