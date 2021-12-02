Захарова ответила на слова замгоссекретаря США Нуланд о желании россиян жить на Украине

Москва, 2 декабря. Западные кураторы Киева и их украинские протеже отличаются полной интеллектуальной дисфункцией, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на «сказочные новости» о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен «поставили на место» главу МИД РФ Сергея Лаврова во время неформального ужина.

Захарова также ответила на слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что россияне якобы хотят жить в такой стране, как Украина.

«Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», — охарактеризовала Захарова поступающие после переговоров новости.

Как стало известно ранее, Сергей Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины.