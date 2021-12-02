Главные новости дня: 2 декабря

ФАН публикует дайджест событий 2 декабря.

ФСБ задержала двух агентов СБУ, собиравших данные о стратегических объектах России

ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России. Они собирали информацию о стратегических объектах страны и готовили теракт. По словам одного из задержанных, сотрудник СБУ завербовал его в начале октября текущего года. Силовик дал 22-летнему молодому человеку задание снять на фотоаппарат автомобильные и железнодорожные мосты в разных городах России, после чего приказал ждать дальнейших указаний.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против коммуниста Рашкина за незаконную охоту

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он подозревается в незаконной охоте. По данным следствия, Рашкин в ночь на 29 октября застрелил самку лося на территории Саратовской области. У него не было разрешения на охоту. Подозреваемому в незаконной охоте депутату Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы.

Следовавший из Находки сухогруз затонул в Японском море

Следовавший под флагом Панамы из Находки в Японию сухогруз затонул в открытом море. Патрульное судно пришло на помощь терпящим бедствие морякам. ЧП произошло во время шторма. Всего на затонувшем корабле было 18 человек, один пропал без вести, остальным удалось перебраться в шлюпку.

Четыре человека погибло и один госпитализирован в результате аварии в Брянской области

На трассе А240 в Брянской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и трех большегрузов. По данным источника ФАН, жертвами массового столкновения стали четыре человека. Авария произошла недалеко от села Высокое. Дорогу не поделили «газель», фура, грузовой автомобиль Hyundai и ВАЗ-2199. Также сообщается, что водителя отечественной легковушки зажало внутри автомобиля. Его доставили в больницу.

Федеральное агентство новостей /

У пострадавшей при пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица

Заражение тканей лица началось у певицы Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала при пожаре в московской квартире. Кроме того, врачи диагностировали у нее ожог глаз. Артистка все еще находится в медикаментозной коме из-за сильных болей, ее состояние стабильно тяжелое.

Восемь человек погибло в результате массового ДТП на востоке Китая

Восемь человек погибло, еще трое пострадало при столкновении автобуса и фургона на востоке Китая. Причины случившегося уточняются. Смертельная авария произошла в провинции Аньхой на востоке КНР. На месте происшествия работают правоохранители.

Горноспасатели подняли из шахты «Листвяжная» тела еще трех погибших

Тела еще трех рабочих, которые погибли при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, подняли на поверхность. Сегодня стало известно о возобновлении поисковых работ на угольном предприятии в Кемеровской области. МЧС РФ сообщило, что обстановка в шахте стабилизировалась. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что суд подтвердил смерть 36 человек при пожаре на шахте «Листвяжная».

Суд заменил условное наказание Соболь на реальное по делу о проникновении в квартиру

Тверской районный суд города Москвы /

Симоновский районный суд Москвы приговорил к исправительным работам бывшую сторонницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь по делу о проникновении в жилище. В апреле экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана в России экстремистской и запрещена на территории страны. — Прим. ФАН) была приговорена к условному наказанию после того, как обманом проникла в жилище пенсионерки. Сейчас суд заменил условное наказание на реальное.

Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили из-за пандемии

Финал Гран-при по фигурному катанию собирались провести в период с 9 по 12 декабря, однако в Японии ввели запрет на въезд иностранцев. Это решение было принято в связи с пандемией, а именно из-за распространения нового штамма «Омикрон». Из россиян в турнире должны были участвовать Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная и многие другие фигуристы, в том числе пары.

Новые сертификаты о перенесенном COVID-19 начали оформлять в России сроком на год

Все новые сертификаты о перенесенной коронавирусной инфекции уже оформляют сроком на год, сообщили в Минздраве России. Решения о продлении срока действия сертификатов до 12 месяцев уже приняты, сейчас идет обновление выданных ранее документов. Сертификаты о перенесенном COVID-19 оформляются уже на год, отметили в министерстве.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.