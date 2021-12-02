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Озеро Баскунчак Астраханской области стало лауреатом конкурса «Сокровища России»

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:33
Общество
Озеро Баскунчак Астраханской области стало лауреатом конкурса «Сокровища России»
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Астрахань, 2 декабря. Соленое озеро Баскунчак, которое расположено в Ахтубинском районе Астраханской области, вынесли на голосование в ежегодный онлайн-конкурс «Сокровища России».

Уникальное озеро вошло в первую пятерку в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт». В водоеме содержится лечебная глина, которая имеет полезные свойства, аналогичные грязям Мертвого моря. Это связано с тем, что у глины Баскунчака и грязи самого соленого моря в мире похож состав.

«В мае мы представили Совету Федерации предложения о создании круизного маршрута по Волге от Москвы до Каспия и строительстве круглогодичного санаторно-курортного комплекса «Баскунчак» — уверен, потенциальным туристам это будет интересно», — рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области добавил, что в регионе активно работают над созданием индустрии гостеприимства. Также планируется развивать внутренний и въездной туризм, пишет «Российская газета».

Как сообщалось ранее, туристический поток в Самару достиг рекордных показателей. Прироста туристов удалось добиться благодаря внедрению инновационных подходов в развитии этой отрасли.

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