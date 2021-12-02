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Гусман назвал преступлением высказывания Шукшиной и других артистов против прививок

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:32
Общество
Гусман назвал преступлением высказывания Шукшиной и других артистов против прививок
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 2 декабря. Режиссер и телеведущий Юлий Гусман высказался об актрисе Марии Шукшиной и других знаменитостях, которые выступают против прививок от коронавируса. Он раскритиковал артистов, высказывающихся против вакцинации.

Гусман стал героем проекта «Легенда» канала RTVI. Режиссер высказался на множество тем, в том числе и об антипрививочниках среди знаменитостей.

«Я считаю, что это преступление. Не в обиду никому, я очень люблю Машу Шукшину, я хорошо отношусь к другим участникам этих дел. Это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова», — возмутился телеведущий.

Говоря о вакцинации, он вспомнил о своем медицинском образовании. По словам Гусмана, коронавирус может привести к тяжелейшей смерти.

Как заявил режиссер, его знакомые актеры, писатели и другие интеллигентные люди, высказывающиеся против прививок, «несут полный бред». Телеведущий пояснил, что вакцина дает почти полную гарантию от смерти, пишет Teleprogramma.pro.

Знаменитые медики ранее пригласили известных антипрививочников посетить красную зону в больнице. Шукшина утверждает, что пыталась связаться с главврачом одного из медучреждений по вопросу визита, но не смогла это сделать.

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гусман вакцинация шукшина
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