Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 18:45
18:43
Политика
Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине
18:42
Происшествия
Водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве
18:41
Общество
Долину назвали претенденткой на место покойного Градского в «Гoлосе»
18:40
Общество
Вольеры «китовой тюрьмы» в Приморье демонтированы после вмешательства прокуратуры
18:37
Политика
МИД Украины: Лукашенко «сжег мосты» заявлением о признании Крыма российским
18:36
Экономика
Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче нефти в январе
18:34
Происшествия
Путин эмоционально отреагировал на представленный отчет о трагедии в «Листвяжной»
18:32
Спорт
Перенесший сердечный приступ Эриксен возобновил тренировки с мячом
18:31
Общество
Финляндия отменила запуск поезда «Аллегро» до Петербурга из-за омикрон-штамма коронавируса
18:30
Общество
Доктор Комаровский развеял миф об антисанитарии в пунктах вакцинации против COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NI: советский ЗРК С-75 похоронил «супербомбардировщик» ВВС США Valkyrie

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:29
Армия
NI: советский ЗРК С-75 похоронил «супербомбардировщик» ВВС США Valkyrie
wikipedia.org  /  NASA / Общественное достояние

Вашингтон, 2 декабря. Разрабатываемый для ударов по территории СССР американский стратегический бомбардировщик XB-70 Valkyrie оказался бесполезным еще до начала серийного производства. Об этом пишет военный обозреватель Тревор Филсет в своей статье для американского издания The National Interest.

Разработка сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie («Валькирия») началась в 1954 году для замены B-52. Существовашие на тот момент системы зенитного огня и перехватчики оказывались практически бесполезными против быстро летящих крылатых машин, передает «ПолитРоссия».

«В этой роли XB-70 преуспел. "Валькирия" могла похвастаться шестью двигателями и, несмотря на свои огромные размеры, была способна передвигаться со скоростью до 3 чисел Маха. Таким образом перспективный бомбардировщик вполне мог угнаться за существующими в то время советскими истребителями МиГ», — считает эксперт.

В Советском Союзе догадывались о планах США, поэтому решили пойти другим путем и приняли решение приступит к созданию системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» С-25. Затем, используя этот опыт, советские конструкторы создали еще более продвинутый зенитный ракетный комплекс С-75, который похоронил «супербомбардировщик» ВВС США.

«Советская система доказала свою эффективность в 1960 году, когда был сбит американский самолет U-2. В то время "Валькирия" еще строилась», — добавил Филсет.

В конечном итоге Вашингтон отказался от ХВ-70, оставив на вооружении стратегический бомбардировщик B-52, который до сих пор остается в строю.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия производит одни из самых лучших систем ПВО в мире, которые вызывают интерес у иностранных военных. Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что первый полковой комплект российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» будет передан Индии до конца 2021 года. Кроме того, дополнительными поставками «Триумфов» заинтересовалась Турция, передает INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Армия / NI: советский ЗРК С-75 похоронил «супербомбардировщик» ВВС США Valkyrie
ссср ракеты бомбардировщик с-75 xb-70 valkyrie
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать