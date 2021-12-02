NI: советский ЗРК С-75 похоронил «супербомбардировщик» ВВС США Valkyrie

Вашингтон, 2 декабря. Разрабатываемый для ударов по территории СССР американский стратегический бомбардировщик XB-70 Valkyrie оказался бесполезным еще до начала серийного производства. Об этом пишет военный обозреватель Тревор Филсет в своей статье для американского издания The National Interest.

Разработка сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie («Валькирия») началась в 1954 году для замены B-52. Существовашие на тот момент системы зенитного огня и перехватчики оказывались практически бесполезными против быстро летящих крылатых машин, передает «ПолитРоссия».

«В этой роли XB-70 преуспел. "Валькирия" могла похвастаться шестью двигателями и, несмотря на свои огромные размеры, была способна передвигаться со скоростью до 3 чисел Маха. Таким образом перспективный бомбардировщик вполне мог угнаться за существующими в то время советскими истребителями МиГ», — считает эксперт.

В Советском Союзе догадывались о планах США, поэтому решили пойти другим путем и приняли решение приступит к созданию системы противоракетной обороны класса «земля-воздух» С-25. Затем, используя этот опыт, советские конструкторы создали еще более продвинутый зенитный ракетный комплекс С-75, который похоронил «супербомбардировщик» ВВС США.

«Советская система доказала свою эффективность в 1960 году, когда был сбит американский самолет U-2. В то время "Валькирия" еще строилась», — добавил Филсет.

В конечном итоге Вашингтон отказался от ХВ-70, оставив на вооружении стратегический бомбардировщик B-52, который до сих пор остается в строю.

Стоит отметить, что в настоящее время Россия производит одни из самых лучших систем ПВО в мире, которые вызывают интерес у иностранных военных. Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что первый полковой комплект российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» будет передан Индии до конца 2021 года. Кроме того, дополнительными поставками «Триумфов» заинтересовалась Турция, передает INFOX.