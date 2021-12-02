«Лось против тигра»: Эдгард Запашный разбирает «кейс» депутата Рашкина

Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный считает, что делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в убийстве лося, СМИ уделяют слишком много внимания.

Пресс-служба СК РФ сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Рашкина. Решение было принято после снятия с парламентария депутатской неприкосновенности.

В авторской колонке для ФАН Запашный размышляет о «кейсе» Рашкина, а также рассказывает о своем отношении к охоте. Напоминаем, мнения, высказываемые в авторских колонках, могут не совпадать с позицией редакции ФАН.

Лось против тигра. Колонка Эдгарда Запашного

Вот уже целый год я каждую пятницу веду на радио «Спутник» авторскую программу, которая называется «Живая природа с Эдгардом Запашным». Мы постоянно поднимаем вопросы про нашу с вами жизнь: обсуждает проблемы планеты, животных, растений, экологии и многое другое. В новостях, которые мы постоянно комментируем, нередко попадаются резонансные случаи, связанные с охотой.

Скажу сразу: я не поклонник охоты, но и не являюсь ее противником. Я никогда не охотился, не брал в руки ружье, хотя являюсь заядлым рыбаком. Но ведь рыбалка — это та же охота!

Почему я так лояльно отношусь к охоте? Напомню, зачастую охота является вынужденной мерой. Например, необходимо понимать, что северные народы нашей страны во многом выживают за счет охоты. В суровых краях она приносит людям необходимую пищу, да и не только.

Охота официально разрешена в ряде регионов с выдачей специальных разрешений на отстрел того или иного зверя. Часто это бывает просто необходимо, потому что в противном случае нарушается природный баланс. Дело в том, что, когда один вид животных начинает преобладать над другими видами, это, скорее всего, приведет к серьезным изменениям в природе. Такое преобладание может привести даже к исчезновению некоторых видов фауны.

В качестве примера могу привести медведей и волков, которые в дикой природе очень хорошо размножаются. Эти звери великолепно переносят зиму и, увеличивая свою популяцию в тех или иных регионах, начинают в буквальном смысле слова доминировать над многими другими видами, истребляя их. Именно охота в данном случае осуществляет функцию регулирования численности преобладающего вида. Поэтому и выдается лицензия на отстрел определенных видов животных.

Но еще раз повторю: я не поклонник охоты как вида развлечения. При этом я прекрасно понимаю, что традиции русской охоты исчисляются веками.

Есть парадоксальные вещи, на которые редко указывают. Например, в нашей стране охота на белых медведей запрещена. При этом мы с вами неоднократно видели в новостях, как белые медведи выходят в города, оккупируют места вывоза мусора и порой несут серьезную угрозу для человека. А, например, в Канаде сезонная охота на белых медведей разрешается: там выдают лицензии на отстрел определенного количества голов.

Федеральное агентство новостей /

Что бы мы с вами ни говорили и ни думали по этому поводу, но во многих странах древние обычаи охоты до сих пор почитаются и даже охраняются государством. Так, например, настоящая резня дельфинов в бухте на Фарерских островах, которая происходит по древней традиции, является очень большим и спорным вопросом для всего мирового сообщества. Однако из года в год история повторяется, и, поверьте, море, которое окрашивается в цвет крови, не может не производить сильного впечатления. А ведь это тоже охота — охота на дельфинов. В этом промысле принимает участие не одна сотня человек: дельфинов загоняют в бухту, где их уже встречают целыми семьями. Да, в этом обряде принимают участие даже несовершеннолетние и совсем дети.

Но вернемся в Россию. Вот уже на протяжении нескольких недель самым известным охотником нашей страны неожиданно стал депутат Госдумы, член КПРФ Валерий Федорович Рашкин. Недавно в связи с известным инцидентом с лосем он был лишен депутатской неприкосновенности, стал фигурантом уголовного дела, хотя пока еще остается депутатом. Напомню, он не только подозревается в незаконной охоте, но и, судя по его первым показаниям, был пойман еще и на вранье.

Как только этот депутат попался с поличным, он сначала попытался переиграть ситуацию в свою сторону, представить себя случайной жертвой обстоятельств. Сейчас этот «кейс» активно обсуждается во всех СМИ.

На фоне этого абсолютно незаметно прошла новость, что в Приморском крае застрелили очередного тигра. Почему очередного? Потому что, насколько я знаю, подобные вещи, к сожалению, происходят довольно часто. И далеко не всегда ловят тех, кто это совершил. Сейчас, согласно публикациям СМИ, под подозрением начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку. Но еще раз повторю: несмотря на то, что тигр, в отличие от лося, является краснокнижным животным и, казалось бы, нанесен гораздо больший урон нашей стране и планете в целом, «лось Рашкина» обсуждается гораздо шире. Думаю, причина в «политическом весе» этого депутата, иначе как объяснить загруженность информационного пространства убитым лосем и почти полное игнорирование застреленного тигра?

Впрочем, мне тоже есть что рассказать про лосей. В рамках подготовки своей программы я познакомился с человеком, который занимается тем, что спасает популяцию лосей в 150 км от Москвы. Его зовут Алексей Седой — это молодой парень, бывший спецназовец. Он делает очень хорошее дело — подбирает, лечит и спасает лосей, которые были ранены охотниками. У Алексея есть небольшой хутор, всего семь гектаров, который называется «Белый лось». Парень собственноручно огородил эту территорию самодельным забором, в одиночку охраняет спасенных лосей и постоянно сталкивается с тем, что браконьеры специально ломают его изгородь, подкарауливают подросших лосят, калеча их в прямом смысле слова. Алексей уже много лет пытается достучаться до «больших кабинетов», чтобы его хутор получил официальный охраняемый статус. Он просит добавить к его территории еще пару десятков гектаров, где планирует создать заказник и спокойно продолжать делать хорошее дело.

Вряд ли этот проект когда-либо будет иметь коммерческий успех в связи с удаленностью от Москвы. Все-таки проехать 150 километров, чтобы полюбоваться на лосей и лосят, решатся немногие. Но никакой финансовой помощи от властей Алексей не просит. Ему нужна лишь поддержка и защита, потому что бороться с браконьерами в одиночку ему очень трудно.

Три новости, две из которых практически не освещены в информационном поле, подчеркну это еще раз. Но все три новости связаны одним словом — охота.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.