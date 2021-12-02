Котировки нефти Brent впервые с августа опустились ниже 67 долларов за баррель

Москва, 2 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть североморского сорта Brent опустились в ходе торгов до 66,10 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз котировки эталонного сорта находились на отметке ниже 67 долларов за баррель 23 августа 2021 года. В настоящее время цены на Brent компенсировали часть падения и торгуются на отметке 67,31 доллара. Стоимость сырья техасской марки WTI составляет 64,01 доллара за бочку.

Как стало известно ранее, страны ОПЕК+ намерены придерживаться базового сценария по восстановлению добычи нефти в январе следующего года на уровне 400 тысяч баррелей в сутки. Эксперты не исключали, что на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса и ряда других факторов экспортеры могут изменить план по наращиванию добычи из-за рисков дисбаланса спроса и предложения на рынке.