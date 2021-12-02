Денис Пушилин: ДНР может обратиться за помощью к России при эскалации конфликта в Донбассе

Донецк, 2 декабря. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что не исключает возможность обращения к России за военной помощью при обострении конфликта на юго-востоке Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил о наличии различных вариантов действий в случае возобновления широкомасштабных боев в Донбассе по инициативе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев все активнее привлекает силы НАТО к своим военным программам, сообщил Пушилин.

«Придется тяжело (при наступлении ВСУ. — Прим. ред.). Но в любом случае мы будем действовать по ситуации», — отметил глава ДНР.

Он подчеркнул, что нельзя исключать вариант обращения ДНР за военной помощью к России. Ранее Пушилин рассказал о масштабах преступлений ВСУ на территории Донбасса и необходимости подачи исков против украинского руководства в международные правозащитные инстанции.