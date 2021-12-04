Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 декабря 15:06
15:06
Общество
«Может, это проклятье города?»: актер Дятлов рассказал, как решить проблемы Петербурга с уборкой снега
15:01
Происшествия
В больнице Севастополя пациентке причинили боль, которую она «не испытывала даже при родах»
15:00
Политика
Политолог Багдасаров нашел способ подключить к защите ЛДНР Николаев, Херсон и Одессу
15:00
Видео
«Мушкетеры» Боярский, Смирнитский и Смехов могут принять участие в новом проекте
14:59
Армия
NI: новейший танк Т-14 «Армата» обеспечивает высокую выживаемость экипажа
14:59
Общество
Из снега в кипяток: улицы Петербурга избавляются ото льда при помощи аварий на теплотрассах
14:55
Шоу-бизнес
Медведева поцеловала Милохина в образе Человека-паука под его хит в «Ледниковом периоде»
14:53
Политика
Депутат Кузьмин назвал украинцев заложниками амбиций Зеленского
14:52
Спорт
Вероника Логинова заняла должность генерального директора РУСАДА
14:52
Весь мир
ЦАР и Камерун подписали соглашение об усилении охраны на границе государств
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент ЦАР призвал население к объединению ради комплексного развития страны

Весь мир
Президент ЦАР призвал население к объединению ради комплексного развития страны
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 4 декабря. Только объединение народа позволит ЦАР вырваться из плеяды кризисов и постоянной нестабильности, заявил президент Фостен-Арканж Туадера во время празднования 63-й годовщины провозглашения республики.

По словам гаранта, из-за отсутствия чувства национальной идентичности, жители никогда не предпринимали действий, направленных на продвижение страны вперед.

«Мы должны признать, что за 63 года мы не смогли поставить фундаментальные интересы народа превыше собственных, постоянно демонстрировали корысть. Из-за этих, почти врожденных контрценностей, нас обуревали государственные перевороты, восстания, мятежи, войны.

Это стало печальным «товарным знаком» нашего государства. Плохое управление, коррупция, хищения, безнаказанность — вот основные корни, которые прочно укоренились в наших обычаях, что не позволило удовлетворять социальные потребности», — сказал Туадера.

Президент также указал на отсутствие чувства патриотизма, мешающее республике двигаться вперед. Гарант уверен, что это также привело к появлению всевозможных группировок и преступных бандформирований.

Президент ЦАР призвал население к объединению ради комплексного развития страны
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Разделение, трайбализм и эгоизм сделали ЦАР рассадником хищников и наемников, финансируемых заговорщиками из-за рубежа и жаждущих власти. Мои дорогие соотечественники, мы не можем отрицать мрачные реалии нашего прошлого.

Однако вместо того, чтобы ныть о судьбе, считая ее неизбежной, с 30 марта 2016 года мы перестали сомневаться и постепенно осознали необходимость общего примирения, стабильности и развития», — заключил глава государства.

Ранее жители ЦАР отпраздновали День провозглашения республики. Подробнее о том, как проходил праздник, можно прочитать в статье международной редакции Федерального агентства новостей.

 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент ЦАР призвал население к объединению ради комплексного развития страны
президент африка цар жители объединение туадера
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать