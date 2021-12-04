Президент ЦАР призвал население к объединению ради комплексного развития страны

Банги, 4 декабря. Только объединение народа позволит ЦАР вырваться из плеяды кризисов и постоянной нестабильности, заявил президент Фостен-Арканж Туадера во время празднования 63-й годовщины провозглашения республики.

По словам гаранта, из-за отсутствия чувства национальной идентичности, жители никогда не предпринимали действий, направленных на продвижение страны вперед.

«Мы должны признать, что за 63 года мы не смогли поставить фундаментальные интересы народа превыше собственных, постоянно демонстрировали корысть. Из-за этих, почти врожденных контрценностей, нас обуревали государственные перевороты, восстания, мятежи, войны. Это стало печальным «товарным знаком» нашего государства. Плохое управление, коррупция, хищения, безнаказанность — вот основные корни, которые прочно укоренились в наших обычаях, что не позволило удовлетворять социальные потребности», — сказал Туадера.

Президент также указал на отсутствие чувства патриотизма, мешающее республике двигаться вперед. Гарант уверен, что это также привело к появлению всевозможных группировок и преступных бандформирований.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Разделение, трайбализм и эгоизм сделали ЦАР рассадником хищников и наемников, финансируемых заговорщиками из-за рубежа и жаждущих власти. Мои дорогие соотечественники, мы не можем отрицать мрачные реалии нашего прошлого. Однако вместо того, чтобы ныть о судьбе, считая ее неизбежной, с 30 марта 2016 года мы перестали сомневаться и постепенно осознали необходимость общего примирения, стабильности и развития», — заключил глава государства.

Ранее жители ЦАР отпраздновали День провозглашения республики. Подробнее о том, как проходил праздник, можно прочитать в статье международной редакции Федерального агентства новостей.