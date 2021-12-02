Правозащитник Мельников призвал привлечь к ответу премьера Финляндии за похищение Тэрада

Санкт-Петербург, 2 декабря. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал важной жалобу главы Фонда борьбы с репрессиями Миры Тэрада, которую она направила против премьер-министра Финляндии.

Эфир Медиагруппы «Патриот» был посвящен нарушению прав человека со стороны США. Тэрада провела 888 дней в американской тюрьме по ложному обвинению. Она была похищена из Финляндии.

Россиянка 26 ноября подала жалобу против премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая несет ответственность за экстрадицию Миры Тэрада в США.

«Очень рассчитываю, что будет соответствующая реакция, потому что министерство юстиции находится в подчинении премьер-министра Финляндии, и те нарушения, которые были проигнорированы, их достаточно большое количество», — сказал Иван Мельников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заявление Тэрада важно потому, что обычно мировая общественность никак не реагирует, когда граждане возвращаются после похищений.

«В таком формате это по факту первая реакция в юридическом формате со стороны граждан. Естественно, наше министерство иностранных дел пишет много нот протеста, указывает на нарушение закона, но это их линия и это очень важная работа, но сами граждане, когда выходят на свободу, это для них как гора с плеч...но нужно добиваться привлечения к ответу», — добавил правозащитник.

Глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного предпринимателем Евгением Пригожиным, не исключила, что Финляндия попытается сделать вид, будто бы не получила жалобы. Однако есть вероятность, что рассмотрение заявления занимает слишком много времени.