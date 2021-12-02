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Вице-президент «Транснефти» Гришанин озвучил планы по капитальным затратам

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:22
Экономика
Вице-президент «Транснефти» Гришанин озвучил планы по капитальным затратам
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Телеконференция заместителя президента «Транснефти» Максима Гришанина с инвесторами раскрыла информацию о затратах концерна в следующем году.

Предполагается, что «Транснефть» направит в качестве капитальных затрат в грядущем году примерно 210 млрд рублей. Ожидается, что транш в 23 млрд рублей будет использован для модернизации «Новороссийского морского торгового порта».

«Мы планируем программу 2022 года примерно в тех же объемах, с учетом сегмента НМТП это будет порядка 210 млрд, из которых порядка 23 млрд — это будет инвестиционная программа «Новороссийского морского торгового порта», — заявил Гришанин.

Руководство «Транснефти» прогнозирует, что уровень прокачки нефти по результатам текущего года должен составить от 448 до 450 млн тонн сырья, а в следующем году он достигнет коридора от 455 до 458 млн тонн топлива. Объем прокачки нефтепродуктов в этом году может выйти к отметке в 38 млн тонн, и примерно такой же уровень «Транснефть» хочет сохранить и в грядущем году.

Публичное акционерное общество «Транснефть» было создано в 1993 году. Все акции предприятия находятся в руках государства. Корпорация имеет в распоряжении более 67 тыс. километров магистральных трубопроводов и транспортирует более 80% нефти, добытой в России.

Федеральная антимонопольная служба недавно утвердила индексирование тарифов на поставки нефти, а также нефтепродуктов через магистральные системы «Транснефти».

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