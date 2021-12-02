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Меньше техники и дворников в 6 раз: почему Петербург подготовился к зиме хуже, чем Москва

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 18:27
Общество
Меньше техники и дворников в 6 раз: почему Петербург подготовился к зиме хуже, чем Москва
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Силы в борьбе с последствиями циклона «Бенедикт» двух столиц оказались неравны. Как выяснилось, количество заявленной техники в Москве больше в четыре раза, чем в Петербурге, а специалистов больше почти в шесть раз. Подробнее в материале ФАН.  

Московское сопротивление снежной стихии

Последние несколько дней Москву щедро накрывает снегом. Коммунальные службы на пике своей активности. На улицах города работают порядка 55 тысяч сотрудников, в тандеме с ними 10 тысяч снегоуборочных машин.

Меньше техники и дворников в 6 раз: почему Петербург подготовился к зиме хуже, чем Москва
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, службы работают со вторника. Ночью проводится механизированное подметание проезжих частей и тротуаров.

«В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов», — приводит слова Бирюкова портал mos-ru.

Кроме того, московские коммунальщики обращают особое внимание на пешеходные зоны, остановки общественного транспорта и прочие места.

Петербургское бессилие в схватке со снегом

В Северной столице за порядком на улицах, пешеходных дорожках и проезжей части следит комитет по благоустройству. По данным источника ФАН, в его распоряжении 1700 единиц техники, в штате 530 работников ручного труда. Важно отметить, что все машины не выходят одновременно на работу. По информации ФАН, полученной от источника в комитете, на 08:00 29 ноября, когда зима пришла в Петербург, на улицах города находилось всего 254 единицы техники из 834, которые в соответствии с планом должны были задействовать в этот день.

Меньше техники и дворников в 6 раз: почему Петербург подготовился к зиме хуже, чем Москва
politexpert.net / Евгений Зайцев

Кроме того, было отмечено, что 1 декабря на улицы города вышли максимум 1222 единицы спецмашин и 1223 дворника.

Также к уборке Северной столицы подключаются и структуры ЖКХ: дворы и придомовые территории убирают всего 1149 единиц техники, из них 553 — малая механизация, механические метлы, тележки и прочее оборудование. Работников ручного труда — 7190 человек. И это против 55 тысяч московских коммунальщиков.

Несколько дней непрерывного снегопада уравняли горожан: в одинаковой неприятной ситуации оказались жители и окраин, и престижных районов, и элитных жилых комплексов, и обычных хрущевок. Снежные завалы и километровые пробки во всем Петербурге. Жители Северной столицы высказывают мнение о работе коммунальщиков в Сети, а нынешнему губернатору Александру Беглову и вовсе советуют взяться за лопату.

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