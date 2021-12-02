Предупреждение России: агрессия Украины в Донбассе не должна повториться

Текущая обстановка на востоке Украины, где в подвешенном состоянии сохраняется вооруженный конфликт в Донбассе, вызывает озабоченность со стороны России. Киевские силовики уже практически в открытую готовятся к новой горячей фазе противостояния с Донецкой и Луганской народными республиками. При этом в ход идут как поставки на Украину высокоточного оружия, так и постоянные истерики киевского руководства, обращенные к западным союзникам. В первую очередь Киев шлет ноты и петиции к странам — членам Североатлантического альянса с требованием «защитить» от России.

В этих условиях позиция президента РФ Владимира Путина ясно и четко дает понять всем противникам Москвы: развитие ситуации на Украине не должно повторить события горячей фазы конфликта 2014–2015 гг., когда в результате развязанной Киевом военной агрессии страдали мирные жители Донбасса и граждане РФ. Тем более неуместным и опасным станет появление в горячей зоне на Украине высокоточного оружия, способного навредить простым людям, и вмешательство стран — членов НАТО.

О том, что происходит сейчас вокруг ситуации в Донбассе, как Россия выступает гарантом стабильности в зоне конфликта и почему на востоке Украины ни в коем случае не должна начаться новая горячая фаза столкновений, читайте в материале руководителя Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика для международной редакции Федерального агентства новостей.

«Красная линия» для России

Во вторник в ходе дискуссии на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин уделил часть своего выступления разъяснению российской позиции в отношении текущего состояния вооруженного конфликта на востоке Украины. Комментируя опасения отдельных представителей западного истеблишмента о «возможном вводе российских войск» на Украину, глава страны заявил, что Российская Федерация также испытывает определенные озабоченности в связи с тем, что происходит возле ее границ.

«О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения «Запад 2021», но, как видим, этого не случилось. — отметил Путин. — Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».

kremlin.ru / Администрация президента России

По словам российского лидера, для России существует определенная «красная линия», перейдя которую Украина и поддерживающий ее блок стран НАТО рискуют получить симметричный ответ со стороны Москвы. Главным образом, под «красной линией» Путин подразумевает интенсификацию военных угроз для граждан РФ от ведомой Западом Украины.

«Если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в несколько минут — что нам делать? Мы тогда вынуждены будем создать нечто подобное в отношении тех, кто нам угрожает — и мы можем это сделать уже сейчас, так как проведены успешные испытания гиперзвукового оружия. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за судьбы своих граждан у мирового сообщества все же будет преобладать», — заявил Путин.

Стягивание сил

Несмотря на призывы главы государства руководствоваться чувством здравого смысла, украинские власти, похоже, не собираются идти к миру в зоне конфликта в Донбассе. Как сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вооруженные силы Украины активно стягивают армейские подразделения к линии боевого соприкосновения сторон. По ее данным, в Донбасс отправлены 125 тысяч солдат и офицеров ВСУ — половина личного состава украинской армии.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек», — сообщила она.

Федеральное агентство новостей /

Не смолкает и политический дискурс Украины, в котором напрямую продолжается антироссийская риторика. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД стран — членов НАТО, призвал объединить усилия Киева и Альянса для сдерживания России «от дальнейших агрессивных действий» и ужесточить санкции в отношении Москвы.

Также украинский дипломат ранее сообщал, что Киев не намерен останавливаться и будет наращивать поставки летательных вооружений из-за рубежа, ведя переговоры сразу с несколькими странами. А командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев открыто попросил о помощи США по вопросу конфликта в Донбассе.

«С целью приобретения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь», — заявил Наев на встрече с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве

Оторванный ломоть «Минска»

На фоне активного стягивания украинских войск в Донбасс подобное поведение киевских властей можно однозначно охарактеризовать как попытку выдать желаемое за действительное. Фактически, под прикрытием информационной истерики Киев открыто отказывается от мирного урегулирования конфликта и готовит ВСУ к броску на территорию Донбасса.

facebook.com / 30 омбр ВСУ

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по всем признакам в ближайшее время киевское руководство сорвется на военную авантюру, что неизбежно приведет к огромным жертвам среди мирного населения. Лавров предостерег Киев от повторения ситуации 2008 года, когда по схожему легкомысленному пути в Южной Осетии пошел президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ... Президент подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но, если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности», — отметил глава российского МИД.

Однако самое главное, отмечает Лавров, что Украина после возросшего числа инцидентов на линии боевого соприкосновения открыто отказывается исполнять Минские соглашения, которые долгое время считались единственным вариантом мирного урегулирования конфликта в Донбассе. И, следовательно, за отходом от «Минск-2» при явном попустительстве западных стран — участниц «нормандского формата», Киев перейдет к активным боевым действиям против ДНР и ЛНР.

«Украина — потерянный случай с точки зрения выполнения Минских соглашений», — подчеркнул глава российского МИД. И с этим выражением трудно не согласиться.

Донбасс под ударом

Последние новости, приходящие с полей конфликта в Донбассе, показывают, что Украина готова развернуть военный сценарий против мирных жителей. 26 октября 2021 года украинские военные пошли на очередную провокацию в Донбассе, захватив поселок Старомарьевка в Тельмановском районе.

Населенный пункт долгое время находился в так называемой серой зоне на нейтральной территории линии боевого соприкосновения между Народной милицией ДНР и ВСУ. По имеющимся данным, там проживало 180 человек, из них 37 — граждане РФ.

Федеральное агентство новостей /

На фоне обострения ситуации в районе Старомарьевки в тот же день (впервые с 2014 года) Украина применила против ДНР военно-воздушные силы. От главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного поступил приказ использовать ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 по позициям Народной милиции ДНР.

Дрон атаковал управляемой ракетой укрепление в глубине территории Донецкой Народной Республики, в результате чего была поражена батарея гаубиц Д-30; сообщается о жертвах среди военнослужащих 1-й Славянской бригады.

Спустя месяц после провокации в Старомарьевке ситуация в Донбассе по-прежнему остается стабильно тяжелой. Сложная обстановка фиксировалась в пригородах Донецка и Горловки, неспокойно и напротив Дебальцево. На южном участке фронта наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было зафиксировано очередное нарушение Минских соглашений со стороны Украины — полет боевой авиации в нескольких километрах от линии соприкосновения и в 30-35 км от границы с РФ.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Параллельно с военными инцидентами Украина продолжает терроризировать мирных жителей Донбасса, уничтожая социально значимую инфраструктуру. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), на протяжении ноября обстрелам силовиков подвергались объекты энергетики на юге республики.

В результате нанесенного ущерба село Набережное Новоазовского района полностью осталось без света: осколками снарядов значительные повреждения получила высоковольтная линия, без напряжения остались 105 домов.

Лишь бы не было войны…

Эти и другие инциденты на линии соприкосновения в Донбассе показывают, что Украина не намерена останавливать поток агрессии в адрес ДНР и ЛНР. Однако развязывание новой горячей фазы конфликта может привести к еще более плачевным последствиям для мирных жителей Донбасса — многие из которых, напомним, совсем недавно получили российские паспорта. В условиях активных боестолкновений, схожих по накалу с событиями 2014–2015 годов, люди окажутся беззащитными перед усилившейся группировкой украинских войск.

из личного архива иеромонаха Феофана

В этих условиях неоднократные предупреждения России, в том числе и конкретная позиция, выраженная президентом Владимиром Путиным, остаются единственным здравым зерном украинского конфликта.

Призыв РФ обратиться к «чувству здравого смысла» очевиден: никто в адекватном уме и имея память не желает повторения того кошмара, который развязали ВСУ в Донбассе в 2014–2015 году. Подозреваю, что такие же настроения есть и у тех граждан Украины, которые помнят бесславную гибель карателей в Иловайске и Дебальцево.

К сожалению, до сих пор никто из виновников войны, начатой Киевом против своих же бывших сограждан, не понес ответственности за содеянные зверства. Однако тот факт, что Украина в открытую рвет Минские соглашения, идет на конфликт и ждет посильной помощи от Запада, говорит о том, что слабая и полумарионеточная власть украинского президента Владимира Зеленского готова открыть «ящик Пандоры» и снова истреблять мирное население. И все ради собственных дешевых политических амбиций.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.