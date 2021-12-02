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Глава Марий Эл оценил принятый бюджет региона на 2022–2024 годы
Общество
Глава Марий Эл оценил принятый бюджет региона на 2022–2024 годы
portal.mari.ru  / 

Йошкар-Ола, 2 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в работе XXII бюджетной сессии госсобрания VII созыва.

После того как депутаты проголосовали за утверждение проекта бюджета региона, Евстифеев отметил, что удалось избежать дефицита бюджетных средств. При этом среди наиболее значимых направлений финансирования выбраны образование, медицина, строительство дорог и сельское хозяйство, сообщает «МедиаПоток». В целом бюджет республики имеет социальную направленность, так как 62,2% расходов приходится на отрасли социальной сферы.

Доходы республиканского бюджета на 2022 год утверждены в сумме 44,3 млрд рублей, на 2023 год — 43 млрд рублей, на 2024 год — 48,4 млрд рублей. Расходы в 2022 году не должны превысить 44,3 млрд рублей, в 2023 году — 42,2 млрд рублей, в 2024 году — 47,6 млрд рублей. Таким образом, в течение ближайших трех лет запланировано дальнейшее снижение госдолга региона.

Ранее ФАН сообщал, что глава Марий Эл Александр Евстифеев провел совещание по вопросам динамики уменьшения госдолга региона. Глава минфина региона Алексей Торощин доложил Евстифееву, что с начала 2021 года госдолг Марий Эл удалось сократить на 901,5 млн рублей.

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бюджет профицит социальная поддержка
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