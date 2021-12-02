Евразийский банк развития выступит кредитором на проекте трассы «Меридиан»

Москва, 2 декабря. Кредитором и организатором финансирования автодороги «Меридиан», которую намерен построить экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов, станет Евразийский банк развития (ЕАБР). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Соответствующий меморандум в ходе Евразийского конгресса в Москве подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель совета директоров Русской холдинговой компании, бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов.

«Начало реализации — в следующем году. Евразийский банк развития выступает главным партнером по финансированию», — заявил Рязанов.

Автомобильная трасса должна стать частью международного транспортного коридора протяженностью 8445 км, который соединит Западную Европу и КНР через Казахстан, Россию и Белоруссию.

Трассу М-12 из Москвы в Казань могут продлить до Новосибирска и границы с Монголией. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.