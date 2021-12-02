Александр Емельяненко назвал «мертвой» лигу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

Москва, 2 декабря. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о лиге Eagle FC, созданной его соотечественником Хабибом Нурмагомедовым.

Александр Емельяненко заявил, что не стал бы участвовать в поединках в рамках промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), возглавляемого Хабибом Нурмагомедовым. По мнению 40-летнего бойца MMA, уровень лиги экс-чемпиона UFC в легком весе крайне невысок. Об этом Емельяненко рассказал в очередном выпуске программы «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.

«Я даже не знаю, каким образом Завуров стал президентом лиги Хабиба. Это настолько мертвая лига, что я даже не рассматриваю свое в ней участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерется? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет», — подчеркнул боец MMA.

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