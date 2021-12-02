Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 18:44
18:43
Политика
Советник офиса Зеленского Подоляк сообщил о срыве госпереворота на Украине
18:42
Происшествия
Водитель «Мерседеса» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Москве
18:41
Общество
Долину назвали претенденткой на место покойного Градского в «Гoлосе»
18:40
Общество
Вольеры «китовой тюрьмы» в Приморье демонтированы после вмешательства прокуратуры
18:37
Политика
МИД Украины: Лукашенко «сжег мосты» заявлением о признании Крыма российским
18:36
Экономика
Министры ОПЕК+ сохранили неизменным план по добыче нефти в январе
18:34
Происшествия
Путин эмоционально отреагировал на представленный отчет о трагедии в «Листвяжной»
18:32
Спорт
Перенесший сердечный приступ Эриксен возобновил тренировки с мячом
18:31
Общество
Финляндия отменила запуск поезда «Аллегро» до Петербурга из-за омикрон-штамма коронавируса
18:30
Общество
Доктор Комаровский развеял миф об антисанитарии в пунктах вакцинации против COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины

Политика
Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 2 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили украинский вопрос на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сказано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Российская сторона акцентировала внимание, что игнорирование законных озабоченностей Москвы и втягивание Киева в геополитические игры США и НАТО будут иметь последствия, а также вынудят РФ предпринять серьезные меры для выправления военного баланса.

Дипломаты уделили особое внимание ситуации на востоке Украины.

«Подчеркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР. В этом контексте было отмечено, что последние инициативы по изменению внутреннего законодательства Украины прямо противоречит минским договоренностям», — сказано в сообщении.

Сергей Лавров ранее заявил, что Запад подталкивает Украину к силовому решению кризиса в Донбассе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины
украина сша донбасс лавров
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать