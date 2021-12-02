Лавров и Блинкен обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины

Москва, 2 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили украинский вопрос на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сказано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Российская сторона акцентировала внимание, что игнорирование законных озабоченностей Москвы и втягивание Киева в геополитические игры США и НАТО будут иметь последствия, а также вынудят РФ предпринять серьезные меры для выправления военного баланса.

Дипломаты уделили особое внимание ситуации на востоке Украины.

«Подчеркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом минского комплекса, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР. В этом контексте было отмечено, что последние инициативы по изменению внутреннего законодательства Украины прямо противоречит минским договоренностям», — сказано в сообщении.

Сергей Лавров ранее заявил, что Запад подталкивает Украину к силовому решению кризиса в Донбассе.