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Россия и Ливия возобновят торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество
Весь мир
Россия и Ливия возобновят торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество
minenergo.gov.ru  /  Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации

Москва, 2 декабря. Россия и Ливия обсудили возможность возобновления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое приостановили более 20 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики РФ.

Заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Александр Толпаров накануне встретился с временным поверенным в делах Ливии в России Валидом Эхсуной. Они договорились постепенно укреплять партнерство в различных сферах.

«Стороны обсудили планы возобновления работы межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова и его триполитанского коллеги Мухаммада Ауна», — говорится в сообщении.

Встреча прошла в рамках национальной программы Ливии по развитию партнерских отношений с мировыми державами. Ранее официальные лица североафриканского государства в составе делегации посетили Москву.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба призвал российские компании вернуться в Триполи для реализации приостановленных проектов. Это позволит восстановить инфраструктуру и увеличить добычу природных ресурсов.

Компания «Татнефть» одной из первых согласилась возобновить геологоразведку на западе Ливии. Бурильщики расположились на месторождении Гадамес, где начали разработку скважины.

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россия сотрудничество ливия
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