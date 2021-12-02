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Особняк из фильма «Один дома» стал доступен для аренды

Общество
Особняк из фильма «Один дома» стал доступен для аренды
Кадр из фильма «Один дома»

Чикаго, 2 декабря. Объявление о сдаче в аренду шикарного дома семьи Маккалистеров из комедии Криса Коламбуса «Один дома» появилось на сайте Airbnb. Пользователи портала могут снять жилье, которое уже декорировано к Рождеству.

Дом расположен в деревне Уиннетка, недалеко от Чикаго. В нем есть две спальни и четыре гостевые комнаты. Описание составлено от имени Базза Маккалистера. Он советует гостям «есть вредную еду и смотреть ерунду по телевизору». Забронировать жилье можно с 7 декабря.

Комедия с Маколеем Калкиным в главной роли вышла в 1990 году. Просмотр картины в канун нового года стал традиционным для многих семей по всему миру. Фильм получил на «КиноПоиске» рейтинг 8,4 балла.

Ранее сообщалось, что российская студия «Союзмультфильм» представила трейлер перезапуска культового мультсериала «Ну, погоди!».

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фильм особняк один дома
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