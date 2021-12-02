Особняк из фильма «Один дома» стал доступен для аренды

Чикаго, 2 декабря. Объявление о сдаче в аренду шикарного дома семьи Маккалистеров из комедии Криса Коламбуса «Один дома» появилось на сайте Airbnb. Пользователи портала могут снять жилье, которое уже декорировано к Рождеству.

Дом расположен в деревне Уиннетка, недалеко от Чикаго. В нем есть две спальни и четыре гостевые комнаты. Описание составлено от имени Базза Маккалистера. Он советует гостям «есть вредную еду и смотреть ерунду по телевизору». Забронировать жилье можно с 7 декабря.

Комедия с Маколеем Калкиным в главной роли вышла в 1990 году. Просмотр картины в канун нового года стал традиционным для многих семей по всему миру. Фильм получил на «КиноПоиске» рейтинг 8,4 балла.

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