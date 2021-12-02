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Градский оставил налоговую задолженность в размере более полумиллиона рублей

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:10
Шоу-бизнес
Градский оставил налоговую задолженность в размере более полумиллиона рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 декабря. Наследникам певца и композитора Александра Градского предстоит поделить после его смерти не только имущество, но и долги. Оказалось, что скончавшийся артист оставил после себя крупную налоговую задолженность.

Градский обеспечил столичной недвижимостью всех своих детей: взрослых сына и дочь, а также двух мальчиков, которых родила от него актриса Марина Коташенко. Кроме того, музыкант владел 172-метровой квартирой в Москве, двумя домами площадью более 1000 квадратных метров каждый, множеством земельных участков и тремя автомобилями — Lincoln, Lexus и Mercedes-Benz, пишет kp.ru.

Однако композитор не успел заплатить налоги на свое внушительное имущество, с которыми нужно было рассчитаться до 1 декабря. Итоговая сумма превысила полмиллиона рублей. Например, за певцом числится транспортный налог в размере 43 тысячи рублей и земельный на 27 тысяч.

Больше всего Градский задолжал за московскую недвижимость. Например, по одному из объектов он должен был выплатить 363 тысячи. Общая сумма налоговой задолженности артиста составляет 523 тысячи рублей. Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, что эти долги перейдут к наследникам музыканта в зависимости от получаемого имущества.

«Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдет к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога», — пояснил юрист.

Напомним, Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября. Причиной смерти 72-летнего композитора назвали ишемический инсульт. Певца похоронили на Ваганьковском кладбище.

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