Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в подмосковном Видном

Москва, 2 декабря. В первые дни зимы жителям Подмосковья уже дарят новогоднее настроение главные персонажи приближающегося праздника. В Видном прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они торжественным маршем прошли к главной елке города и зажгли на ней огни, передает издание «Вести Подмосковья».

«Традиционно в преддверии Нового года мы стараемся создать праздничное настроение нашим жителям. В ближайшие дни во всех территориях округа будет включена иллюминация и появятся световые инсталляции», — сообщил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

В Ленинском округе для жителей были организованы развлекательные программы на свежем воздухе на 25 разных площадках. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в парках, скверах, во дворах, на площадях и других общественных пространствах зажглись новогодние елки.

Ранее ФАН рассказывал о письме Деду Морозу, которое написали дети медиков. Они попросили новогоднего волшебника заморозить коронавирус.