Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете

Курган, 2 декабря. Депутат гордумы Кургана Артем Исламов опубликовал снимки к постам с отчетами о проделанной работе. Местные жители обратили внимание, что фото были заметно изменены с помощью редактора.

Исламов обнародовал изображения с места своей деятельности в округе, разместив их в социальных сетях. Однако пользователи указали, что на некоторых кадрах депутат слишком высокий и неестественно выделяется на фоне освещения.

«Депутат городской думы Артем Исламов решил отчитаться о своей деятельности в округе, но вместо реального фото на детской площадке он сделал монтаж», — написал один из жителей Кургана в соцсети «ВКонтакте».

vk.com / Артем Исламов

Сам депутат не сообщал о личном посещении мест, где были сделаны снимки. Но постановочное применение Photoshop не понравилось многим горожанам, из-за чего они раскритиковали такой способ активности Исламова.

Редакторами для обработки фото пользуются не только депутаты, но и звезды. Телеведущая Анфиса Чехова раскрыла тайну поклонникам и сообщила, что несколько лет совершенствовала свои снимки с помощью Photoshop, чтобы скрыть лишний вес.