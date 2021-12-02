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Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:06
Общество
Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете
vk.com  /  Артем Исламов

Курган, 2 декабря. Депутат гордумы Кургана Артем Исламов опубликовал снимки к постам с отчетами о проделанной работе. Местные жители обратили внимание, что фото были заметно изменены с помощью редактора.

Исламов обнародовал изображения с места своей деятельности в округе, разместив их в социальных сетях. Однако пользователи указали, что на некоторых кадрах депутат слишком высокий и неестественно выделяется на фоне освещения.

«Депутат городской думы Артем Исламов решил отчитаться о своей деятельности в округе, но вместо реального фото на детской площадке он сделал монтаж», — написал один из жителей Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете
vk.com / Артем Исламов

Сам депутат не сообщал о личном посещении мест, где были сделаны снимки. Но постановочное применение Photoshop не понравилось многим горожанам, из-за чего они раскритиковали такой способ активности Исламова.

Редакторами для обработки фото пользуются не только депутаты, но и звезды. Телеведущая Анфиса Чехова раскрыла тайну поклонникам и сообщила, что несколько лет совершенствовала свои снимки с помощью Photoshop, чтобы скрыть лишний вес.

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Все новости / Общество / Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете
курган отчет photoshop исламов
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