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Пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи»

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:02
Общество
Пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 2 декабря. Телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить россиян пошлым еврейским анекдотом про Новый год. Шутка журналиста прозвучала традиционно в эфире передачи «Место встречи».

Политическое ток-шоу отличается своим юмористическим характером за счет шуток Андрея Норкина. В эфире телеканала НТВ эксперты обсуждают актуальные вопросы, а телеведущий подбирает такие анекдоты, которые соответствуют теме дискуссии.

В первый день зимы Андрей Норкин решил вспомнить новогодний анекдот. Телеведущий поделился с гостями студии юмористической пошлой историей, которая произошла в одной из еврейских семей.

«— Моня, что я вижу? У тебя что, эрекция?

— Роза, не трогай — это на Новый год!» — пошутил Андрей Норкин, рассказав анекдот с соответствующим еврейским акцентом.

Пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи»
ntv.ru / Prt Scr

Пошлый анекдот Норкина довел россиян до истерики и заставил приглашенных гостей долго аплодировать телеведущему.

Стоит отметить, что это далеко не единственная подобная шутка, которую рассказал журналист в эфире телеканала НТВ. До этого гостей «Места встречи» рассмешила юмористическая история про прививку от коронавируса. Андрей Норкин в шутливой форме рассказал, можно ли заниматься сексом сразу после процедуры вакцинации.

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новый год норкин место встречи анекдот эрекция
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