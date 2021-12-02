Министры стран ОПЕК+ придерживаются базового сценария восстановления добычи в январе

Москва, 2 декабря. Представители участников соглашения ОПЕК+ придерживаются базового сценария восстановления добычи нефти в январе 2022 года на уровне 400 тысяч баррелей в сутки, пишет ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

По словам собеседника агентства, других опций пока не обсуждается. Другой источник сообщил, что переговоры уже перешли в формат министерской встречи. Он уточнил, что встреча мониторингового комитета ОПЕК+ уже завершилось. По ее итогам рекомендаций относительно уровня добычи на январь вынесено не было, добавил источник.

С августа 2021 года страны ОПЕК+ восстанавливают производство сырья на 400 баррелей в сутки каждый месяц. Этот план является базовым. Участники соглашения планировали сохранить его до весны 2022 года, однако неопределенность, связанная с распространением нового штамма коронавируса, может внести свои коррективы в позицию экспортеров. Кроме того, влияние на рынок углеводородов оказывает решение США и других крупных импортеров освободить часть стратегических запасов для продажи на мировом рынке.

Аналитики JPMorgan ранее сообщили, что в 2022 году мировые цены на нефть могут достичь 125 долларов за баррель. По их мнению, резервные мощности ОПЕК+ окажутся примерно на 2 млн баррелей в сутки ниже консенсусной оценки в 4,8 млн.