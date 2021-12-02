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Политолог Ордуханян призвал запретить корпорациям России судиться в Гааге, Лондоне и Стокгольме
Общество
Политолог Ордуханян призвал запретить корпорациям России судиться в Гааге, Лондоне и Стокгольме
wikipedia.org  /  PD

Журналист и политолог Рафаэль Ордуханян заявил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что международные арбитражи в Гааге, Лондоне или Стокгольме — инструменты давления на Россию через крупные российские корпорации. И пока отечественные предприятия будут работать в западной юрисдикции, пока их активы не будут выведены из офшоров, этот фактор будет и в дальнейшем дестабилизировать политическую ситуацию в стране и сдерживать ее экономическое развитие.

«Госкорпорации России должны работать в российской юрисдикции», — подчеркнул политолог.

Комментируя в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отказ Апелляционного суда США рассматривать иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС, Рафаэль Ордуханян заявил, что юридических оснований требовать с России выплат компенсаций у экс-акционеров нет. Но Запад использует этот конфликт как элемент политического давления на Москву.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что решение этой проблемы будет исключительно в политической плоскости, а не в юридической. Понятие международного права для наших оппонентов фактически не существует. Решение по иску, может, сначала будет заморожено, а потом опять пущено в ход как элемент политической игры или шантажа нашей страны», — пояснил политолог.

Правящие круги на Западе, отметил эксперт, вспоминают про нарушение норм международного права только тогда, когда в этом хотят обвинить Россию и ее партнеров. При этом систему международных судов Рафаэль Ордуханян называет элементом давления на государства, проводящие независимую политику. И здесь Россия, по его мнению, — заложник как своей приверженности к соблюдению норм международного права, так и сложившейся практикой управления активами крупных российских корпораций через офшоры.

«Все эти международные суды являются всего лишь инструментом давления на нашу страну, на наше правительство через крупные корпорации. В случае каких-либо проблем Запад моментально выстраивает политтехнологические цепочки и стравливает наш крупный бизнес и высокопоставленных чиновников. Потом мы удивляемся — почему у нас не идут реформы и налоговые поступления недостаточны, почему монопольный сговор происходит в некоторых добывающих корпорациях? Это все происходит именно отсюда. Эти люди не подотчетны нашему российскому законодательству, это иностранцы, вставные челюсти в нашей экономике, с этим надо кончать», — заявил Рафаэль Ордуханян.

Политолог Ордуханян призвал запретить корпорациям России судиться в Гааге, Лондоне и Стокгольме
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

По словам эксперта, подобное мошенничество в США, которое было раскрыто при расследовании дела ЮКОС, закончилось бы для руководителей нефтяной компании десятилетними сроками тюремного заключения — вряд ли кто из мошенников при жизни вышел бы на волю.

«Я работал в Америке и прекрасно помню дело таких компаний, как Halliburton или Enron. Enron была буквально разорвана на части налоговыми органами и ФБР Америки, а ее руководитель буквально сгнил в тюрьме за несколько месяцев. Ему даже не была оказана медицинская помощь: он скончался от инфаркта, и никто даже не обратил на это внимание», — рассказал Рафаэль Ордуханян.

По словам эксперта, преступления, которые наносят государству большой ущерб, в Америке сразу переносятся в категорию федеральных. Наказания за них сразу начинаются от десяти лет. При этом такой срок можно получить, например, за спекуляцию с сигаретами, алкоголем, оружием. Мошенники из ЮКОС, по словам политолога, совершив подобные преступления в США, сейчас жили бы не в Швейцарии, а «совершенно в другом месте и в гораздо худших условиях».

Политолог Ордуханян призвал запретить корпорациям России судиться в Гааге, Лондоне и Стокгольме
Федеральное агентство новостей /

Эксперт удивляется сдержанной реакции российского руководства на выпады в свой адрес со стороны сбежавших за границу мошенников:

«Для начала я бы выяснил, кто подал такую гениальную идею нашему президенту помиловать [Михаила] Ходорковского, а потом, безусловно, начал бы преследование. Что только Ходорковского? А где остальные жулики? Где наши Пугачевы, Невзлины и остальная вся эта шваль, которая обворовала нашу страну? Там половину Лондон-града надо объявить в международный розыск», — заявил Рафаэль Ордуханян.

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суд ордуханян
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