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Директор ФБР Тэрада заявила об ответственности Финляндии за ее незаконную выдачу в США

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 17:14
Политика
Директор ФБР Тэрада заявила об ответственности Финляндии за ее незаконную выдачу в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 декабря. Правительство Финляндии должно понести наказание за незаконную выдачу гражданки России Миры Тэрада властям США по ложному обвинению. Об этом заявила сама директор Фонда борьбы с репрессиями.

В рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» глава российского ФБР (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) Тэрада продемонстрировала видеозапись передачи прошения на имя премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая, по мнению правозащитницы, несет личную ответственность за ее тюремное заключение в Соединенных Штатах. Однако ответ на жалобу пока так и не поступил.

«В соответствии с решением ЕСПЧ, за нарушение прав человека (выданного в США. — Прим. ФАН) несет ответственность выдающее государство. Подача жалобы состоялась 26 ноября, на данный момент (2 декабря. — Прим. ФАН) мы еще не получили подтверждение. Я не исключаю, что они (финская сторона. — Прим. ФАН) делают вид, что ничего не получали», — подчеркнула Мира Тэрада.

По словам директора ФБР, бывший глава Министерства юстиции Финляндии лично должен понести ответственность за нарушение финскими службами норм международного права и национального законодательства.

Ранее глава Фонда борьбы с репрессиями подробно описала процесс ее задержания и выдачи в США со всеми нарушениями, нарушенными как с финской, так и с американской стороны.

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Все новости / Политика / Директор ФБР Тэрада заявила об ответственности Финляндии за ее незаконную выдачу в США
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