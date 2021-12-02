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Премьер Ливии выбрал для избирательной кампании лозунг «Братьев-мусульман»

Весь мир
Премьер Ливии выбрал для избирательной кампании лозунг «Братьев-мусульман»
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 2 декабря. Вернувшийся в президентскую гонку премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба начал активно вести предвыборную кампанию.

Между тем активисты социальных сетей заметили, что для продвижения своей кандидатуры политик применяет популярный среди приверженцев «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ) лозунг «Мекамелин!», который можно перевести как «Мы идем дальше!» или «Мы движемся вперед!».

Это арабское слово использовалось египетскими ихванистами в качестве девиза с 3 июля 2013 года. В тот день свергли поддерживаемого ими президента Мухаммеда Мурси. В ходе организованных «Братьями-мусульманами» демонстраций активисты призывали двигаться вперед для завершения революции и возвращения «легитимной» власти. Существует продвигаемый исламистами популярный информационный канал с таким же названием MekameleenTV.

Использование Дабибой подобного лозунга на первый взгляд кажется простым совпадением, однако сложившаяся в Ливии ситуация позволяет предположить, что возможные связи премьер-министра с радикальной организацией не являются такой уж абсурдной идеей. Так, лидеры местного ответвления «Братьев-мусульман», неоднократно заявлявшие о своих намерениях сорвать процесс политического урегулирования в стране, одними из первых  поддержалиАбд аль-Хамида Дабибу после того, как парламент вынес его правительству вотум недоверия.

В свою очередь, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалейвыразил на днях предположение, что глава кабмина может заключить сделку с исламистами, чтобы оказать давление на избирательную комиссию или для срыва выборов в случае, если они примут неблагоприятный для него поворот. Российский социолог считает, что в свете усиления противоборствующих группировок некоторые стороны попытаются оспорить итоги голосования, чтобы признать электоральный процесс недействительным.

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выборы ливия
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