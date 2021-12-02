Путин поручил разработать концепцию детского дополнительного образования до 2030 года

Москва, 2 декабря. Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года.

Дополнительное образование является одним из самых важных элементов развития детей и подростков. Оно способствует социализации, формирует новые навыки и положительно сказывается на учебных результатах в общеобразовательной школе. Путин поручил разработать концепцию развития допобразования детей до 2030 года.

Ростовская область вошла в топ-5 среди регионов с наименьшей доступностью дополнительного детского образования, согласно данным на 28 ноября. Для расчетов специалисты использовали число кружков, которые может посетить ребенок за месяц.