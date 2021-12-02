Контракт с японской Saibu Gas позволит «Новатэку» расширить присутствие в Китае

Москва, 2 декабря. Отечественная газовая компания «Новатэк» заинтересовалась азиатскими конечными потребителями, поэтому старается выйти на китайский рынок с помощью перевалки сжиженного природного газа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Новатэк» диверсифицирует присутствие в Азии. Для этого концерн заключил с японской фирмой Saibu Gas соглашение, по которому будет переваливать СПГ на терминале Hibiki.

Топливо на данном терминале перегружается на танкеры меньших размеров. Благодаря этому, российская независимая корпорация подписала контракт с Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy Co, по которому поставит в Китай через эту организацию 140 тыс. тонн сырья, начиная с 2024 года. Необходимость в использовании терминала возникла, так как многие небольшие предприятия работают с малыми танкерами и не могут обслуживать судна стандартных размеров.

Терминал Hibiki функционирует на острове Кюсю с 2014 года. Пропускная способность пункта достигает 2,4 млн тонн в год. Порядка 90% акций объекта принадлежат Saibu Gas, а остальной частью владеет Kyushu Electric. Аналитики предполагают, что «Новатэк» мог договориться об экспорте СПГ в рамках проекта «Арктик СПГ-2», который будет запускаться с 2023 по 2025 годы.

Еще в прошлом году Saibu Gas и «Новатэк» вели дискуссии по поводу открытия совместного предприятия, которое бы занялось реализацией сжиженного природного газа на территории Азии. Помимо этого, российская компания вместе с «Газпромбанком» и китайской энергокомпанией Sinopec создали корпорацию для работы внутри Китая.

Недавно первая партия углеродно-нейтрального сжиженного природного газа была отправлена оператором проекта «Сахалин-2» в Японию. Данный груз был приобретен корпорацией Toho Gas Company Limited.