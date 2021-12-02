«Откровенно». Николай Валуев: О счастье лучше не кричать

Героем нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стал актер, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.

Уроженец Ленинграда Николай с самого детства отличался от других детей выдающимися внешними данными, хотя родители и предположить не могли, что он станет настоящим великаном: рост Валуева — свыше двух метров, а вес — более 140 килограммов. Герой программы откровенно расскажет о своем детстве и отношениях со сверстниками, о школьных драках и будущих победах в профессиональном спорте. Кроме того, Валуев упомянет о своем генетическом заболевании — акромегалии, и о том, как после нескольких операций рисковал, занимаясь спортом.

Валуев является первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Он поведает, как пришел в политику, о законотворчестве, и о том, как его инициативы воплощались в реальность.

Герой расскажет о своем вкладе в киберспорт, почему не пошел по криминальному пути в «лихие 90-е», а также, как оказался главным героем картины Филиппа Янковского «Каменная башка», и почему неоднократно отвергал предложения сниматься в голливудских фильмах.

Валуев также поделится, чем гордится больше всего и какие средства хороши для строительства карьеры, а какие неприемлемы. О личной жизни и многом другом Николай Валуев расскажет в новом выпуске передачи «Откровенно».