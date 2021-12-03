Публицист Анпилогов: «Япония грозит соседям крылатыми ракетами, Россия укрепляет Курилы»

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Минобороны Японии намеревается повысить дальность разрабатываемых крылатых ракет, которыми будут оснащены, в частности, корабли и истребители, до 1000 километров. Об этом в четверг сообщила деловая газета Nikkei.

Несмотря на то, что в сообщении декларируется оборонительный характер вооружения, такие ракеты позволят Токио иметь более боеспособную авиацию и флот и создать военные угрозы целому ряду соседних стран.

Дальше, выше и быстрее

Согласно сообщению издания, поставка нового вооружения японским ВВС и флоту запланирована на 2025-2029 гг. Параметры крылатых ракет не разглашаются, неизвестно, будут ли они дозвуковыми или же более современными, сверхзвуковыми или гиперзвуковыми. Неизвестно и их назначение, однако, учитывая островной характер Японии, в первую очередь речь может идти о противокорабельных ракетах или ракетах класса «воздух-земля». Издание Nikkei рассказало о другом интересном параметре — дальность составит не менее 1000 км, при том, что сегодня на вооружении армии, авиации и флота страны стоят крылатые ракеты, дальность которых лишь немногим превосходит 100 км.

Несмотря на то, что в сообщении подчеркивается, что повышение дальности рассматривается японской стороной в качестве фактора сдерживания на фоне «перегретой ракетной гонки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», такое объяснение явно лукавое и ложное. Все дело в том, что против летящих за пределами земной атмосферы и заходящих на цель на высокой скорости баллистических ракет крылатые бессильны — их разгонная динамика недостаточна для уверенного перехвата. В то время как большая часть нового оружия, поставленного на вооружение в КНР и КНДР, относится как раз к типу баллистических ракет.

Кроме того, и в КНР, и в КНДР идут разработки гиперзвукового оружия для маневренного полета в верхних слоях атмосферы, против которого, опять-таки, можно представить использование «быстрых» баллистических противоракет, но никак не тихоходных и обычно дозвуковых крылатых ракет.

В случае, если же речь идет о сверхзвуковых или гиперзвуковых крылатых ракетах, нереалистичным становится озвученный срок поставки их на вооружение — за четыре года Токио никак не успеет пройти весь тот путь, на который Пекину и Пхеньяну потребовалось десятилетие.

Если исключить из уравнения заведомо ложные решения, замысел Токио становится достаточно ясным и прозрачным. В настоящее время у Японии есть сразу несколько пограничных конфликтов, в которых она либо требует от соседей якобы «несправедливо утраченные» территории, либо же не готова обсуждать спорный статус островов, которыми владеет сама.

kremlin.ru / Администрация президента России

Острова раздора

С РФ Япония никак не может договориться о статусе Южных Курил, оспаривая российскую принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов, полученных Советский Союзом по итогам Второй мировой войны. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

С Южной Кореей у Японии конфликт по поводу принадлежности островов Лианкур. С 1954 года ими де-факто владеет Сеул, который разместил на них небольшой гарнизон сил береговой охраны, опираясь на отказ Токио от суверенитета над своими колониями по итогам Второй мировой войны. Тем не менее в 2017 году в Токио была одобрена и опубликована «Белая книга по вопросам обороны», где утверждается, что острова Лианкур являются японской территорией, спор между двумя странами не закрыт.

Существует спор Страны восходящего солнца с Китаем относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао). Они были получены Токио в результате Симоносекского договора 1895 года, по итогам японо-китайской войны, которую Пекин проиграл, обязавшись передать противнику Тайвань и сопредельные с ним острова, включая и Сенкаку. По итогам Второй мировой войны и в связи с утратой Японией заморских колоний Тайвань получил фактическую независимость, а вот Сенкаку страна вернуть не пожелала.

Интересно, что все эти проблемы были де-факто заложены при подписании Сан-Францисского мирного договора между Японией и частью стран антигитлеровской коалиции во главе с США в 1951 году, который лишил Токио всех колониальных завоеваний, но в котором Вашингтон «забыл» прописать Южные Курилы, острова Лианкур и Сенкаку. СССР тогда отказался подписывать протоколы договора, а КНР и вовсе не пригласили на его обсуждение, что стало основой для советского протеста и отношения к договору как к сепаратному миру.

Неудивительно, что Вашингтон, заложивший во взаимоотношения с соседями Японии такие «территориальные мины», в нынешней ситуации полностью поддержал Токио в его желании начать ракетную гонку в Тихоокеанском регионе, заявив, что «дестабилизацией ситуации» занимается Северная Корея, осуществляющая разработку баллистических ракет, но никак не Япония, которая объявила о разработке крылатых ракет большой дальности. Об этом заявил министр обороны Штатов Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле.

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Удобная цель — это остров или флот

Если же принять самый очевидный ответ о том, что новые японские крылатые ракеты являются именно противокорабельными, то доктрина их применения становится предельно ясной. В любом из возможных пограничных конфликтов Токио может попытаться с помощью такого оружия осуществить морскую блокаду спорных островов, постаравшись создать вокруг них зону контроля и запрета доступа, A2/AD в западной терминологии.

Причем дальность в 1000 км позволяет осуществить такой контроль на более серьезном уровне, чем то оружие, которое сегодня есть в распоряжении Токио. Целью же может быть любое соединение военно-морского флота противника.

Неудивительно, что Россия уже принимает превентивные меры в ответ на такую активность Токио. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа на Курилах. Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, а на территории острова развернут автономный военный городок. Такие оборонительные меры позволят избежать любых провокаций со стороны Токио и обеспечат надежную защиту наших дальневосточных рубежей.