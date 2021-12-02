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Марокко готово стать мостом для активизации сотрудничества между Китаем и Африкой
Весь мир
Марокко готово стать мостом для активизации сотрудничества между Китаем и Африкой
Prt Scr youtube.com  / 

Диамниадио, 2 декабря. Глава МИД Марокко Насер Бурита посетил VIII конференцию Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC), которая состоялась в Сенегале. Он подтвердил приверженность королевства укреплению партнерства между Африкой и Китаем.

По словам министра иностранных дел, прагматичные и основанные на солидарности связи направлены на благо Африканского континента и укрепление равенства между странами для достижения общих интересов. В частности, обеспечить мир и безопасность в регионе.

«Мы верим в важность FOCAC, особенно в областях, которые считаются приоритетными для Африки — инвестиции в человеческий капитал, образование молодежи, технологии, индустриализацию и цифровую трансформацию в эпоху после COVID», — отметил он.

Насер Бурита обратил внимание на уже достигнутый прогресс по вопросу укрепления партнерства между Китаем и Африкой, в частности, благодаря общим вызовам в области здравоохранения, связанным с кризисом COVID-19. Марокко готово выступить «мостом» для дальнейшего развития сотрудничества.

Рабат ведет переговоры с пекинской компанией Sinopharm о производстве вакцин против коронавирусной инфекции в королевстве. Это необходимо для обеспечения внутренних потребностей, а также позволит внести значительный вклад в борьбу Африканского континента с кризисом.

Насер Бурита приветствовал планы председателя Си Цзиньпина по созданию программ, которые могли бы принести пользу Африке в различных областях. Среди них зеленая экономика, торговля и инвестиции.

«Такие партнерские отношения являются взаимовыгодными для обеих сторон», — подытожил министр.

Марокко продолжает развивать сотрудничество с мировыми державами. В середине ноября Рабат и Рим договорились активизировать многомерное стратегическое партнерство.

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китай африка мост марокко партнерство
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