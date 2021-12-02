Компания «Русская энергия» купит «Воркутауголь» за 15 млрд рублей

Москва, 2 декабря. «Северсталь» подписала соглашение о продаже предприятия «Воркутауголь» компании «Русская энергия». Сумма сделки составила 15 миллиардов рублей.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года после получения соответствующих разрешений со стороны ФАС, а также выполнения ряда прочих условий.

«Финансирование сделки покупатель планирует осуществить за счет собственных и заемных средств», — отметили в горно-металлургической компании «Северсталь».

Организация намерена оставаться ключевым потребителем «Воркутаугля». Сделка предполагает заключение соответствующего долгосрочного контракта с «Русской энергией», сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

Эпоха угля может завершиться не раньше, чем к концу текущего столетия. Такое заявление ранее сделал глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России Сергей Мочальников.