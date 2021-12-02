РЖД добавила в расписание 500 поездов на новогодние праздники

Москва, 2 декабря. Более 500 дополнительных поездов появится в расписании РЖД на новогодних праздниках, сообщает пресс-служба компании.

РЖД решила расширить список поездов в связи с тем, что на Новый год россияне чаще путешествуют. Чтобы разгрузить поезда во время пандемии коронавируса и не допустить скученности пассажиров, государственный оператор междугородних поездок пошел на такие меры.

Эта государственная компания крайне важна для функционирования экономики России. Минприроды думает над тем, чтобы упростить для РЖД добычу природных ресурсов. Также правительство планирует отменить для нее аукционы на использование природных ресурсов во время строительства железных дорог.