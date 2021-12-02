Экс-нардеп Червоненко раскрыл, как Лукашенко спас экономику Украины

Киев, 2 декабря. Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко раскритиковал политику Киева в отношении соседней Белоруссии.

Как считает политик, после 2014 года, когда отношения Украины и России серьезно ухудшились, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко до последнего старался сохранять нейтральную позицию по отношению к обеим странам и даже помогал наладить мир в Донбассе.

Более того, Червоненко подчеркивает, что именно белорусский лидер буквально спас Украину от полного экономического коллапса. Однако вместо благодарности взамен он получил лишь необоснованные санкции и критику.

«Я не понимаю логику нашей власти. Самое страшное — это терять логику. Вот чем вам не угодил Лукашенко? Он дал площадку для мирных переговоров, у нас была кооперация. Лукашенко реально спас украинскую экономику, потому что компрессоры, насосы, очень многое, с чем мы корпоративно были связаны с Россией, и что прежде туда экспортировали, имело сбыт в последние годы только через Белоруссию», — заявил экс-министр в эфире телеканала «Наш».

По словам Евгения Червоненко, жесткая критика в адрес Белоруссии не принесла Украине ничего, кроме новых проблем. В то же время, когда у Незалежной возникли проблемы из-за нехватки электроэнергии, именно Минск сжалился над Киевом и решил пойти ему на встречу.

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«Мы начали ругать Лукашенко, но что мы приобрели? Сегодняшнее заявление президента дает понять, что «батька» и Белоруссия опять сжалились над нами. Опять вот это чувство, что нас все должны жалеть», — рассказал политик.

Бывший народный депутат уверен, что в интересах Украины стараться поддерживать максимально хорошие отношения с Белоруссией. По его словам, в случае очередного конфликта Незалежная может остаться без электроэнергии прямо в разгар зимы, что может грозить роковыми последствиями для страны. При этом новые антибелорусские заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Червоненко считает абсолютно непродуманными и губительными для государства.

«Лукашенко признал Крым российским — это обычная политическая реакция. Вы можете его за это любить или нет, но это его дело. При этом он тут же подписал соглашение на миллион мегаватт, без которых нам конец — и это говорю не я, это говорят специалисты. То есть, я хочу сказать, если мы в ответ на его признание Крыма скажем, что мы не будем у "пособника агрессора" брать электричество, это будет фатально для Украины», — подчеркнул бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

Ранее украинцы отреагировали на предложение депутата Верховной рады полностью отказаться от импорта товаров из соседней Белоруссии.