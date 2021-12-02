Экономист Куликова указала на несвоевременность планов по сворачиванию льготной ипотеки

Москва, 2 декабря. Центральный банк РФ намеревается поэтапно сворачивать государственную программу льготной ипотеки, чтобы охладить рынок недвижимости. Эксперты отметили в комментарии «Газете.Ru», как нововведения повлияют на сектор.

Некоторые аналитики полагают, что свертывание системы льготного ипотечного кредитования не сможет быстро повлиять на жилищный рынок, а стоимость «квадратов» в столице останется на уровне 265-270 тыс. рублей вплоть до февраля следующего года.

Представители регулятора думают об отмене проекта предоставления жилья в кредит под 6,5% годовых, так как соответствующая система «теряет свою социальную направленность».

Как считает специалист по экономике Татьяна Куликова, предложение Банка России является правильным, но в то же время оно несвоевременно.

«Если бы ЦБ заявил о сворачивании жилищной программы раньше, российский бюджет мог бы сохранить миллиарды рублей. Вместо этого казне приходилось излишне субсидировать перегретый рынок недвижимости», — озвучила свою точку зрения собеседница издания.

«Ипотека с господдержкой 2020» в течение года помогла многим россиянам решить проблемы, связанные с жильем, но обновление условий в рамках проекта с июля этого года значительно снизило интерес к программе, поэтому нынешние планы регулятора представляются логичными, уверен глава направления по развитию ипотечного кредитования «Райффайзенбанка» Антон Красильников.

Ценник на квадратный метр в Москве и Подмосковье может опуститься до 250-255 тыс. рублей или на 7%, прогнозирует ситуацию в сегменте в случае закрытия льготной ипотеки риелтор Олег Бендриков.

Правительство России ранее распространило действие программы льготной ипотеки на жилье, которое покупается, либо строится за городской чертой.