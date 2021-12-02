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Бундестаг изберет нового канцлера Германии 8 декабря

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 16:35
Политика
Бундестаг изберет нового канцлера Германии 8 декабря
pixabay.com  /  PD

Берлин, 2 декабря. Новый канцлер Германии будет выбран 8 декабря. В этот день пройдет заседание бундестага и состоится голосование, информирует пресс-служба парламента.

Бундестаг уже разослал приглашение журналистам. Ожидается, что им может стать Олаф Шольц.

Сейчас обязанности канцлера ФРГ исполняет Ангела Меркель, которая занимает пост уже 16 лет. Она сообщала, что после отставки уйдет из политики.

Вероятной главой МИД в новом Правительстве Германии является сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Издание Focus информировало, что она может оказаться в непростом политическом положении.

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выборы германия канцлер
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