Большинство россиян назвали идеальным новогодним путешествием поездку к родным

Москва, 2 декабря. Поездка к родным или друзьям является идеальным новогодним путешествием. Так считает большинство россиян, согласно данным опроса.

Отправиться в Новый год к родственникам или друзьям мечтают 27% респондентов. При этом 16% россиян хотели бы съездить в один из городов Европы, а 14% считают идеальным праздничным отдыхом каникулы в деревне или на даче. Путешествие на море привлекло 17% граждан, 13% из них хотели бы полететь в Египет или ОАЭ, а 4% — в Калининград, Крым или Сочи.

Отправиться в новогодние праздники на Кавказ, Урал, Камчатку, Хибины или Алтай мечтают 7% россиян. Юго-Восточная Азия, Австралия и Южная Америка привлекают 9% респондентов. Отпраздновать Новый год в загородном отеле с баней, SPA и развлекательной программой хотели бы 7% человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам встретить Новый год дома. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.