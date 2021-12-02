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Сатановский: антироссийские выпады НАТО демонстрируют нежелание Запада учить уроки истории

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 16:30
Армия
Сатановский: антироссийские выпады НАТО демонстрируют нежелание Запада учить уроки истории
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 декабря. Антироссийские заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о том, что Запада не желает налаживать диалог с Москвой. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса в Риге пригрозил Москве санкциями, а также назвал неприемлемой «даже мысль о том, что у России могут быть свои сферы влияния», передает «ПолитРоссия».

Сатановский отметил, что антироссийские утверждения Столтенберга в очередной раз доказывают, что главными союзниками России являются ее армия и флот. Он также добавил, что западные страны не смогли усвоить уроки истории, поэтому будут вынуждены пройти их вновь.

«Имеем то, что имеем. А насчет "уроков истории" — из истории никто и никогда не извлекает никаких уроков. Что, собственно, Столтенберг в своем выступлении полностью и подтвердил», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные фиксируют существенную активизацию действий стратегической авиации ВВС США у границ России. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совершили около 30 вылетов к российским границам. Кроме того, в этом месяце состоялись учения американских стратегических сил Global Thunder, в рамках которых десять бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.

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Все новости / Армия / Сатановский: антироссийские выпады НАТО демонстрируют нежелание Запада учить уроки истории
россия нато столтенберг сатановский
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