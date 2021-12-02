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Сергей Каменский из Бийска стал чемпионом Всероссийских соревнований по стрельбе
Спорт
Сергей Каменский из Бийска стал чемпионом Всероссийских соревнований по стрельбе
Prt Scr youtube.com  /  Russian News

Ижевск, 2 декабря. В Ижевске проходят Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Эти соревнования завершают спортивный сезон для российских стрелков. Спортсмен из Бийска Сергей Каменский показал настоящий мастер-класс на своей коронной дистанции, передает «Алтайская правда».

На турнир в оружейную столицу России приехало около 350 стрелков из 40 регионов страны. Сергей Каменский, двукратный призер Олимпиады в Токио, был, конечно, в числе фаворитов. В своей профильной дисциплине — стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50-метровой дистанции — бийский спортсмен соревновался с 42 стрелками. Долгое время в лидерах шел мастер спорта международного класса Александр Васильев из Липецка. Однако в финале точнее был Каменский, за что и получил золотую медаль. Третье место занял Денис Соколов из Ноябрьска. 

Соревнования в Ижевске продлятся до 6 декабря. Бийский спортсмен выступит еще в двух дисциплинах и, конечно, рассчитывает пополнить коллекцию наград.

Ранее ФАН рассказывал об успехе российского теннисиста Аслана Карацева. Он одержал победу на международном турнире ATP Кубок Кремля.

 

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Все новости / Спорт / Сергей Каменский из Бийска стал чемпионом Всероссийских соревнований по стрельбе
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