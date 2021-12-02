Рост цен не помешал Аргентине отметить День мате

Мате пьют и в Чили, и в Парагвае, и в Бразилии, однако для всего мира это именно аргентинский национальный бренд, наряду с танго и футболом. Напиток заваривают в специальных емкостях, калебасах, которые должны удобно помещаться в ладонь, а пьют его через специальную трубочку, бомбилью. Аргентинцы потребляют мате минимум пару раз в день — в ситуациях, когда русские или европейцы пьют чай или кофе.

О том, почему для празднования Дня Мате аргентинцы выбрали именно 30 ноября, и как соблюдение традиций в кризисные времена бьет по карману, рассказывает специальный корреспондент МФАН в Аргентине.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Памяти команданте Андресито

Национальный день мате аргентинцы начали праздновать шесть лет назад: Конгрессом был принят специальный закон, а 30 ноября выбрали в память об Андресе Гуасурари, уругвайском военачальнике начала XIX века. Гуакурари был этническим индейцем племени гуарани и верным помощником генерала Хосе Артигаса, борца за независимость земель к северо-востоку от реки Рио-де-ла-Плата, и Мануэля Бельграно, отца-основателя аргентинской нации. Вместе с ними Гуакурари (или, как его называли солдаты, «команданте Андресито») воевал против испанцев и португальцев.

Родился он 30 ноября 1778 года, а воспитывался в колонии иезуитов на территории нынешней аргентинской провинции Коррьентес. Вероятно, именно в этой среде впитал он неприязнь к метрополии: шёл период, когда гонения на иезуитов со стороны испанской короны приняли масштабный характер. Освободительная борьба шла параллельно с гражданской войной в Аргентине – и там «Команданте Андресито» успел повоевать на стороне федералов. В 1819 году он был взят в плен бразильско-лузитанскими войсками и погиб в застенках, предположительно в 1821 году.

wikipedia.org / Carlos Brys / CC BY-SA 4.0

Андрес Гуакуари занимался не только ратным делом: став губернатором провинции Коррьентес (именно там в основном и выращивают мате), команданте Андресито всячески стимулировал организованное производство «мате-травы» на освобожденных землях. Именно он первым задумался о создании маркетинговой стратегии, со временем превратившей мате в аргентинский национальный бренд.

Как пить мате

Мате пьют и в одиночку, однако именно традиция групповых посиделок с термосом и калебасой превратила это времяпровождение в своеобразный ритуал, который собирает за одним столом семью или дружескую компанию, готовую поговорить или же насладиться моментом молча. Калебасу пускают по кругу — по часовой стрелке, при этом «церемонией» всегда руководит один человек — себадор. Именно он занимается подсыпанием заварки и подливанием горячей воды, температура которой не должна превышать 70-75 градусов. Даже электрические чайники в Аргентине и Уругвае имеют режим «Мате», чтобы не доводить воду до кипения.

wikipedia.org / Casa Rosada / CC BY-SA 2.0

Каковы основные пункты ритуала?

— Перемешивать траву в калебасе не принято. Ее туда насыпают на две трети или больше — чтобы трубочка «стояла» и не двигалась.

— Если попивший мате человек отдает калебасу себадору и говорит: «Спасибо!» — это значит, что больше он пить не будет.

— Иногда в заварку можно добавить сахар, но это условие требуется заранее обсудить с остальными участниками церемонии.

— Передавать мате следует, развернув его трубочкой к адресату.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Ложка дегтя

По данным, опубликованным газетой Perfil, с начала года 2021 года цены на мате, независимо от торговой марки, выросли в среднем на 67%. Результаты независимого мониторинга, проведенного аргентинской организацией «Свободные потребители» (Consumidores libres), показали, что в розничных и оптовых магазинах аргентинской столицы цены на мате даже «перескочили» планку, установленную инфляцией. Если в первые дни января 2021 года можно было купить один килограмм заварки за 390 песо (285 рублей), то 30 ноября — в День мате — за тут же упаковку покупателям пришлось выложить уже 608-610 песо (до 446 рублей).

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Создатель и директор ассоциации «Свободные потребители» Эктор Полино отмечает, что резкий рост цен на самый востребованный продукт пищевой корзины заставил Управление внутренней торговли Аргентины заняться решением проблемы, от которой население начинает страдать всерьез. Еще семь лет назад Конгрессом был принят так называемый «Закон о ценовой обсерватории». Предусмотренные им механизмы позволяют отследить, на каком этапе производственной цепочки, или стадии реализации, допускаются нарушения ценообразования. Он же позволяет государству вмешаться с целью регуляции.

Мате торгуется не только на внутреннем рынке. Оно активно экспортируется, и только в первом семестре 2021 года принесло стране 38,8 млн долларов столь необходимой ей валюты. В разные страны мира было продано 17 434 тонн фасованной продукции, на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Это не слишком много, но с лихвой окупает производственные мощности — что, теоретически, должно исключить необходимость повышения цен для внутреннего потребителя.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

Лукас Вальдес, продавец овощной секции с Центрального Рынка, выражает возмущение, назревшее в массе обычных «людей с улицы».

«Нас пытаются лишить последнего удовольствия. Сводить концы с концами и так непросто, а теперь ещё и мате не попьешь, не думая о дырах в семейном бюджете», — жалуется аргентинец.

Повлияет ли кризис на привычку аргентинцев помедитировать, или обсудить мировые проблемы, с калебасой в руке? Вряд ли. В ответ на этот вопрос Лукас посмеивается и говорит, что сменятся все правительства, разорятся корпорации, одни идеологии займут место других — а мате останется. И скорее всего, он прав.