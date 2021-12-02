Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

Минск, 2 декабря. Младший сын белорусского лидера Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам.

По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов.

«Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай. — Прим. ФАН) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, Лукашенко назвал Путина родным братом из-за одинакового видения мира.