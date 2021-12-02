Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 17:13
17:09
Общество
Особняк из фильма «Один дома» стал доступен для аренды
17:07
Шоу-бизнес
Градский оставил налоговую задолженность в размере более полумиллиона рублей
17:06
Общество
Депутата Исламова из Кургана заподозрили в использовании Photoshop в отчете
17:04
Общество
Меркель предупредила о возможности введения Германией обязательной вакцинации с февраля
17:03
Происшествия
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявлено новое обвинение в мошенничестве
17:03
Весь мир
Премьер Ливии выбрал для избирательной кампании лозунг «Братьев-мусульман»
17:02
Общество
Пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи»
17:01
Политика
Публицист Мармазов: «Анонсированный Зеленским несостоявшийся переворот и финт Ахметова»
17:00
Общество
Психолог Мурадян рассказал о причинах гнева и способах управлять эмоциями
17:00
Экономика
Министры стран ОПЕК+ придерживаются базового сценария восстановления добычи в январе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

Политика
Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе
instagram.com  /  @lukashenko_nikolay

Минск, 2 декабря. Младший сын белорусского лидера Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам.

По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов.

«Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай. — Прим. ФАН) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия», — сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, Лукашенко назвал Путина родным братом из-за одинакового видения мира.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе
путин белоруссия лукашенко стрельба
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать