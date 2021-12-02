Захарова назвала «красной линией» для России вступление Украины в НАТО

Москва, 2 декабря. Членство Украины в НАТО является «красной линией» для России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ее комментарий опубликован на сайте министерства. Дипломат высказалась об итогах заседания Совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств в Риге.

На встрече в адрес России прозвучали упреки в якобы размещении сил у границ НАТО.

«Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», — написала Мария Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может иметь свои сферы влияния. По его словам, Москва не имеет права мешать вступлению Украины в Альянс.