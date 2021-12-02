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Настю Ивлееву и Элджея заметили во время романтического ужина на Кипре

Шоу-бизнес
Настю Ивлееву и Элджея заметили во время романтического ужина на Кипре
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 2 декабря. Поклонники получили новый повод подозревать блогера и телеведущую Настю Ивлееву в воссоединении с рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк). Пару заметили во время романтического ужина на Кипре.

Ивлееву и ее бывшего мужа сняли на видео, когда они сидели за столиком ресторана одного из пятизвездочных кипрских отелей. Кадры со звездными экс-супругами опубликовало издание PEOPLETALK.

Беседа телеведущей и рэпера не выглядела деловой, хотя и флирта между ними тоже не было. Создается впечатление, что Ивлеева и Элджей говорили о чем-то серьезном. Поскольку знаменитости беседовали очень тихо, разобрать их речь автору видео не удалось.

Примечательно, что совсем недавно Узенюка видели возле центра иммиграции на Кипре. Из-за этого у поклонников и СМИ появились предположения о его возможном переезде из России. Остается открытым вопрос, последует ли за музыкантом его бывшая жена, если они все же воссоединятся. Можно допустить, что именно эту тему Ивлеева и Элджей обсуждали за ужином.

Еще одним намеком на воссоединение пары поклонники сочли фото с рэпером, которое блогер опубликовала в Instagram Stories. Снимок Узенюка озадачил подписчиков телеведущей. Несмотря на этот кадр, многие поклонники сомневаются, что экс-супруги снова будут вместе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Настю Ивлееву и Элджея заметили во время романтического ужина на Кипре
знаменитости элджей ивлеева
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