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Глава СОМБ Иванов посетил показ фильма «Турист» в столице ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ Иванов посетил показ фильма «Турист» в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 2 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов посетил показ фильма «Турист» в честь Дня провозглашения ЦАР.

«Вчера Александр Александрович выступил на стадионе «Омниспорт» перед праздничным показом кинокартины. Он сердечно поздравил центральноафриканцев с праздником и поблагодарил за поддержку, которую местное население оказывает инструкторам.

Показ российско-центральноафриканского боевика приурочен ко Дню провозглашения республики. Это первый в истории кинематографа фильм, озвученный на родной язык большинства местных жителей — санго. Картина полюбилась населению ЦАР впечатляющими съемками и спецэффектами», — говорится в публикации официальной страницы СОМБ «ВКонтакте».

Глава СОМБ Иванов посетил показ фильма «Турист» в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Боевик рассказывает о деятельности отечественных инструкторов, которые обучали национальную армию ЦАР (FACA). Несмотря на реалистичность картины, в действительности россияне не принимали участия в вооруженных столкновениях.

Инструкторы прибыли в ЦАР с разрешения Совбеза ООН и по приглашению местных властей, чтобы оказывать консультативную поддержку правительственным войскам. В результате тренировок со специалистами бойцам FACA удалось сорвать попытку госпереворота и ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Глава СОМБ Иванов посетил показ фильма «Турист» в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей /

Центральноафриканцы высоко оценили возможность повторно посмотреть полюбившийся боевик, рассказывающий о важном для них историческом этапе на пути к восстановлению страны.

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турист африка цар
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