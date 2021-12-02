Таусолтан Узденов: «Мы должны научиться жить как одна семья»

Корреспондент ФАН встретился с ректором Карачаево-Черкесского государственного университета Таусолтаном Узденовым и обсудил проблемы межнациональных взаимоотношений в России.

— Таусолтан Аубекирович, российская общественность оживленно обсуждает темы, касающиеся межнациональных отношений. Так, после конфликта, произошедшего в Новых Ватутинках, остро встал вопрос о том, стоит ли упоминать национальность злоумышленников, замешанных в преступлении, или вообще делать на этом акцент. Как Вы думаете?

— В России проживает свыше 160 народов. Представитель каждого из них должен быть уверен, что он такой же гражданин своего Отечества, обладающий такими же правами, как и другие россияне. Ведь нам всем прививают это со школьной скамьи. С самого детства нам говорят, что Россия — наш общий дом. Мы все воспитаны на одних и тех же идеалах, мы все ценим русскую литературу, знаем русскую историю и в общем и целом являемся носителями одной глобальной русской культуры вне зависимости от этноса и религии. Конституция нашей страны не делает различий между русским и татарином, якутом и мордвином, чеченцем и бурятом. Все мы коренные народы своей страны со всеми вытекающими отсюда не только социокультурными, но и политико-правовыми аспектами.

Такой же подход должен сохраняться и в случаях, затронутых в Вашем вопросе. Преступление совершает не кавказец или славянин — его совершает злоумышленник. А в рамках Уголовного кодекса РФ и тот и другой должны понести наказание в соответствии с совершенным преступлением, а не в связи с этническим происхождением. Поэтому, конечно, я не понимаю, когда в связи с теми или иными событиями указывается этническое происхождение правонарушителя.

Но тут дело немного в другом. Ведь национальность преступника затрагивается чаще не самими представителями правоохранительных органов, а именно массмедиа. И то не всеми, а зачастую теми, кто привлекает таким образом многочисленную аудиторию так называемых «уникальных посетителей». Это все же больше вопрос к соцсетям. Вы прекрасно понимаете, что хорошо «заходят» в основном негативные темы и именно на них создается трафик, а трафик, как известно, это рекламные контракты. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

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Но есть вопросы, в которых должны быть какие-то принципы. В эпоху постправды и социальных сетей, когда каждый текст в СМИ и каждый пост в Instagram нужно подвергать тотальному фактчекингу, журналисты должны помнить о своей профессиональной этике. Прежде чем сдать текст редактору, который требует громких заголовков и цепляющих лидов, вспомни, чему тебя учили на факультете журналистики. Это как клятва Гиппократа. Журналист, как врач, должен понимать всю степень ответственности, когда готовит текст к публикации. Тут, кстати, немаловажен и сам человеческий фактор — умение обходить острые углы, когда в тексте затронуты межнациональные темы. Но это, повторюсь, зависит от профессиональных компетенций и личной гражданской позиции. Поэтому этот вопрос, скорее всего, в компетенции редакций и медиахолдингов.

Если все же на уровне Роскомнадзора будет принято решение о запрещении упоминания национальности совершившего преступление гражданина, то это было бы и справедливо, и правильно. Потому что все мы россияне и все мы одинаково равны перед российским законом. Я думаю, современной России во многом стоит брать пример с Советского Союза, где в мире и согласии уживались представители 15 республик и многих малочисленных народов страны, хотя мы знаем, что и там были серьезные перегибы и даже преступления в национальной политике. Сегодня ситуация немного другая.

— Соглашусь с Вами. Уж что-что, а национальная политика в Советском Союзе была и правда грамотной. Задам следующий вопрос. Многие считают, что со злоумышленниками из национальных регионов должны беседовать местные старейшины и предавать огласке их преступления. Другие же парируют, что если преступление совершил приезжий из условного Новгорода, то это не значит, что там нужно собирать вече и осуждать провинившегося. Да и институт старейшин, скорее всего, довольно архаичное понятие, и не во всех национальных республиках он есть, если вообще где-то остался. Как Вы считаете, в таких случаях нужно привлекать общественность региона, из которого приехал преступник, или ограничиться процессуальными мерами, принятыми в данном случае?

— Как я уже отметил выше, в первую очередь все должно решаться в рамках закона. Нарушил закон — будь добр ответить за свой поступок. И неважно, откуда ты приехал, на каком языке говоришь и какую веру исповедуешь.

А институт старейшин, вероятно, может выступить как некий сдерживающий фактор, если он действительно имеет определенное влияние на общественное мнение в тех или иных национальных регионах. Но давайте не забывать, что мы все же живем в современном государстве.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На сегодняшний день институт старейшин может явиться хорошим прецедентом для профилактики и предупреждения опасного поведения. Но выносить приговоры и приводить их в исполнение — это уже оставьте государственной власти и ее карательным структурам. Но лично я заметил, что в тех обществах, где по-прежнему прислушиваются к старшему поколению, молодежь более благовоспитанна и культурна. Поэтому я совершенно не против, чтобы институт старейшин возрождался как некий культурный феномен и носил, прежде всего, характер общественной организации.

— Почему вообще СМИ и общественность всегда острее реагируют на проблему, если в ней замешаны выходцы из национальных регионов? У Вас есть объяснение этому явлению?

— Клише «лицо кавказской национальности» появилось еще в 90-е годы. Прямо скажем, не в лучшие для нашей страны времена, когда под большим вопросом были целостность и единство государства. Благо именно тогда появился сильный лидер, и сегодня мы можем утверждать, что живем во вновь возродившейся стране. Однако уроки 90-х забывать нельзя, как и нельзя, скажем, забывать исторический опыт Смутного времени. Мы — большая и сильная нация и начинаем страдать именно тогда, когда ставится под сомнение наше единство и идея нашего существования в рамках одного государства. А нынешние взаимоотношения между народами нашей страны в значительной мере как раз и являются продуктом того, что было в 90-е. И, кстати, я довольно часто наблюдаю и обратную сторону этой проблемы. Вот недавно на одном из уважаемых ресурсов читал новость о том, что дагестанский школьник выиграл в международном конкурсе по искусственному интеллекту. Поэтому в позитивном ключе представителей нацменьшинств тоже указывают. В общем, все довольно относительно и, как я считаю, проблема не так уж и остра.

— А знаете, я заметил, что, когда начинаются споры, многие довольно образованные люди даже не знают, что тот же Северный Кавказ — часть России. Такая же с точки зрения территориального права часть России, как, например, Рязань и Камчатка. Может быть, проблема такого отношения существует именно из-за того, что россиянам со школьной скамьи не прививают знания о стране, ее коренных народах и их культуре? Может быть, именно поэтому и возникают предложения о «старейшинах и аксакалах», которые должны научить юных джигитов уму-разуму. Ведь в большинстве случаев наши соотечественники так и представляют себе Северный Кавказ — старейшины, кровная месть, кинжалы, папахи и прочее. Что нужно делать, чтобы эти стереотипы не мешали нашим народам строить нормальный гражданский диалог в XXI-м веке?

— Ну, во-первых, вернемся к журналистам и соцсетям. Сейчас время, когда информация за короткие секунды доходит до потребителя, и меня изумляет, что подобные стереотипы продолжают сохраняться. То есть вместо того, чтобы, имея свободный доступ в интернет, читать научно-популярную литературу, узнавать что-то интересное и новое, люди погрязают в Instagram, потребляя не самый качественный контент, и вот вам итог. Но я вам скажу, что стереотипы — явление весьма долговечное. Нашему мозгу комфортно жить в мире образов и твердо устоявшихся понятий. Поэтому не сами люди виноваты, что так или иначе представляют окружающий их мир, а такова их природа изначально.

И вы сами понимаете, что подобные стереотипы существуют не только в отношении кавказцев. На Западе русских продолжают представлять с балалайкой, водкой, медведем и вездесущим КГБ. Или возьмем наши представления о малочисленных народах крайнего Севера. Многие думают, что они до сих пор живут в чумах и едят сырую оленину. Поэтому, во-вторых, популяризацией культур народов России, как и в советское время, должно заниматься само государство. Хотя сейчас выделяются гранты на эти цели, государственные СМИ часто освещают те или иные стороны жизни малочисленных народов. Думаю, должно пройти время, прежде чем наше представление друг о друге изменится. Как я уже сказал, в нашем недавнем прошлом фигурирует горький опыт, и избавиться от него в одночасье не получится.

ФБА "Экономика сегодня" /

В-третьих, любовь и интерес к своей стране нужно прививать со школьной скамьи. Вы были правы, сказав, что многое происходит именно от незнания. Не от ненависти или того, что кто-то хороший, а кто-то плохой, а именно потому, что у многих отсутствуют элементарные знания о географии и истории своей страны. А это, скажу я вам, весьма и весьма печально.

— Насколько я знаю, Вашем вузе проводится довольно серьезная работа по воспитанию молодежи, и, кажется, я ни разу не слышал, чтобы студенты КЧГУ были замешаны в каких-то громких конфликтных ситуациях в масштабах России. Это потому, что Вы так грамотно выстроили свою воспитательную работу, или потому, что у вас изначально хорошие ребята?

— Наш вуз, представляя собой яркий пример языкового, культурного, религиозного и национального многообразия, является родным домом не только для ребят из всех уголков России, но и для иностранных студентов. Мы дружная семья, где в миниатюре отражено межнациональное согласие всех народов.

Мы проводим непрерывную работу по формированию комплекса социокультурных норм, ценностей и идей для консолидации студентов вне зависимости от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, жизненных взглядов и принципов. С уверенностью могу сказать, что ценности, которые многие десятилетия сплачивают многонациональный коллектив КЧГУ, можно экстраполировать и на общероссийский уровень.

На базе вуза проводятся различные международные, всероссийские и региональные студенческие конференции, фестивали, встречи с политическими и общественными деятелями, духовными лидерами — и другие мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование толерантности, укрепление братства и дружбы. Может, именно поэтому имена наших студентов звучат только в положительном ключе.

И напоследок скажу, что нас всех объединяет любовь к России, к своей Родине. Несмотря на этническое разнообразие, нас сплачивает российская общенациональная идентичность, помогающая нам преодолевать расколы в обществе, консолидирующая нас в гражданскую нацию, сосуществующую в гармонии и взаимоуважении. Исторически как нация, как гражданская нация, мы уже сложились, осталось научиться жить как одна дружная семья.